Başkan Aktaş: "Kurallara harfiyen riayet edersek, inşallah en kısa zamanda bu sıkıntılı süreçten...

Saadet Partisi (SP) Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, "Şehrimizin tüm dinamiklerine, oda başkanlarına sesleniyorum. Lütfen esnaflarımız için nasıl bir çözüm üretilebilir, bu konuda bir takım projeler üretmeniz şart. Değilse hakikaten esnaflarımızın durumu hiç iç açıcı değil" dedi.

SP Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, kentteki koronavirüs ve yapılması gerekenler hakkında basın açıklamasında bulundu. Hemen hemen herkesin evlerinde olduğu şu dönemlerde cumhuriyet meydanında gerçekten işi olmayan bir çok insanın olduğunu ve şehrin bir çok noktasında bu konuda aksaklıkların bulunduğunu ifade eden Aktaş; "Toplu taşıma araçlarında hınca hınç seyahat eden insan videolarını izliyoruz ve görüyoruz. Bu konuda Ulaşım AŞ.'ye büyük görev düşüyor, derhal çözüm üretmesi şart. Işıklarda küçücük çocuklar hala araçlardan para istemeye devam ediyorlar. Market girişlerinde hala markete giren çıkanlardan yardım isteyenler var. Sokak sokak kağıt toplayıcıları hala toplamaya devam ediyorlar. Bankalar ve PTT önlerinde 1 buçuk metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Maskeler ve kolonyalar hala normal piyasa fiyatının üzerinde satılıyor. Belediye şehir merkezinde kaldırım tamirat çalışmalarına devam ediyor. Melikgazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Merkezine yardım almaya gelenler, uzun kuyruk oluşturuyorlar ve yine sosyal mesafe yok. Bu yardımlar ihtiyaç sahiplerinin adresine kaymakamlık tarafından götürülerek teslim edilse daha doğru olur. Bir şekilde şehir merkezine inen ve eldivensiz, maskesiz vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerekse belediyelerimiz ücretsiz maske, eldiven ve kolonya dağıtmalıdır. Şehir merkezinde belli noktalara el dezenfaktanı otomatları konması gerekir. Cumhuriyet meydanına ve şehrin belli noktalarına halkı uyarıcı yazılar brandalara yazılarak kale surlarına gibi yerlere asılmalıdır. Ayrıca şehrin her yerinde bulunan bilboardlarda bu amaçla tamamı kullanılmalıdır. Şimdi kullanmayacaksak bu bilboardları ne zaman kullanacağız? Melikgazi Belediye başkanımıza da bir tavsiyem var. Koronaviras salgınını yaşadığımız şu günlerde şehrimizde hijyeni sağlamak açısından lütfen artık şu sokak aralarındaki çöp bidonlarını ve yeraltı çöp konteynerlerini kaldıralım. Onun yerine her binaya plastik çöp bidonları verelim. Binalar çöp bidonlarını bahçelerinde kendileri muhafaza etsinler ve sorumlu olsunlar. Herhangi bir zarar gördüğünde kendileri temin etsinler. Her akşam saat 19.00'da çöp arabasının geleceği saatte çıkarsınlar. Çöpleri alınınca da derhal bahçeye alsınlar. Dünyada bir çok ülkenin 30 yıldır uyguladığı bu uygulamayı gelin bu süreçte bizler de şehrimizde hijyeni sağlama adına başlatalım. Sokaklarımız bu çirkin görüntülerden kurtulsun. Hiç yapamıyorsanız en azından pilot bir bölgeden başlayın ve yavaş yavaş tüm şehre yayalım" dedi.

Esnafların da durumunun sıkıntı olduğunu kaydeden Aktaş; "Bu süreçte ciddi zarar görecekler. Şehrimizin tüm dinamiklerine, oda başkanlarına sesleniyorum. Lütfen esnaflarımız için nasıl bir çözüm üretilebilir, bu konuda bir takım projeler üretmeniz şart. Değilse hakikaten esnaflarımızın durumu hiç iç açıcı değil. Önceden de iyi değildi ama bu salgın süreci dahada fazla zarar verecek. Devletimizin aldığı tedbirler sorunu sadece ötelemek üzerine. Ötelemekten daha fazla bir şeyler yapılması şart. Yol ve köprü için 2020 yılı bütçesine ayrılan paralar halkımıza ve esnaflarımıza dağıtılsa onları desteklemek amacı ile kullanılsa. Bu sene yol ve köprü çalışmaları iptal edilse nasıl olur? Bence gayet güzel ve yerinde olur. Lütfen her evden 1 kişi ve oda gerçek ihtiyaçlar için çıksın ve hızlıca dönsün. Onun dışında kimse çıkmasın. Çin ve Güney Kore sorunu çözdü, normal hayata dönmeye başladılar.

Bizler de kurallara harfiyen riayet edersek, inşallah en kısa zamanda bu sıkıntılı ve zorlu süreçten milletçe hayırlısı ile sağlıklı bir şekilde çıkacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

