Başkan Akgün: "Türkiye'de '12 Yıldız Şehir' ödülü alan tek şehir Büyükçekmece"

02.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:42

Büyükçekmece Belediye meclis toplantısı Mart ayı birinci oturumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Fransa'da "12 Yıldız Şehir" ödülünü 8. kez alan Başkan Akgün, "47 ülke içerisinde '12 Yıldız Avrupa Kenti Ödülü'nü 8. kez alan Türkiye'deki tek şehir olduk. Bu ödül Büyükçekmece halkınındır" dedi.



Başkan Akgün, meclisi açmadan önce meclis üyelerini İdlib'de şehit olan askerler için İstiklal Marşı ve saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından mecliste grubu bulunan partilerin grup başkan vekilleri söz alarak İblib'de şehit olan askerlerimize yönelik üzüntülerini paylaşırken birlik ve beraberlik mesajı verildi. CHP Belediye Meclis Üyesi Gülcan Tekdemir Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar gününe yönelik bir konuşma yaptı.



"Farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz"



Geçtiğimiz hafta Fransa'da Avrupa Konseyi Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılan ve "12 Yıldız Şehir" ödülü alan Başkan Dr. Hasan Akgün, "Avrupa Konseyi'ndeki toplantı sonucu yerel demokrasinin işleyişi bakımından düzenlenen 12 Yıldız Şehir Ödülü'ne projelerimizle başvurmuştuk. Bizimle beraber 47 ülkeden 336 proje başvurmuştu. Bu projeler içerisinden 19 şehre 'Avrupa 12 Yıldız Şehir Ödülü' layık görüldü. Biz 47 ülke içerisinde '12 Yıldız Avrupa Kenti Ödülü'nü 8'inci kez alan Türkiye'deki tek şehir olduk. Bu ödül Büyükçekmece halkınındır. Herkese teşekkür ediyorum. Farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



Yeni meclis üyesi Fatih Çınar oldu



Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Dr. Önder Yüksel Eryiğit'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Komisyonu Başkanı olarak atanmasının ardından Büyükçekmece Belediyesi'nin yeni meclis üyesi Fatih Çınar oldu. CHP Grup Başkanvekili Coşkun Tanış ve AK Parti Grup Başkan Okan Gülkoku tarafından meclis üyesi rozeti takılan Çınar'ı tebrik eden Başkan Akgün, " Güzelce'nin gözü ve kulağı olması açısından Fatih Çınar'ın meclis üyesi olması önemli" ifadesini kullandı.



"Güzelce halkının gözü kulağı olacağım"



Büyükçekmece ailesine şükranlarını sunan belediye meclis üyesi Fatih Çınar, "31 Mart 2019 genel seçimlerinde bana meclis üyeliği veren, tüm arkadaşlarımla beni eşit tutan ve tecrübeleri benimle paylaştığı için Türk yerel yönetimin duayen ismi belediye başkanımız Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerimi sunarım. Yerinin doldurulmasının zor olduğu Dr. Önder Yüksel Eryiğit'in aramızdan ayrılışının hüznünü yaşarken 16 milyon nüfusun yaşadığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sağlık Daire Başkanlığı görevine gidişinin mutluluğunu yaşıyorum. Saygıdeğer Önder hocam bugüne kadar kurumunuzda göstermiş olduğunuz başarınızla görevimin zorunluluğunun bilincindeyim. Bu bilinçle büyük Büyükçekmece ailesinin bizlere teslim etmiş olduğu bu görevi sayın başkanımız Dr. Hasan Akgün önderliğinde meclis üyesi arkadaşlarımla ve belediyemizin değerli ekipleriyle seçim bölgem olan Güzelce halkının gözü kulağı olacağım" dedi.



Komisyon üyeleri seçildi



Eryiğit'ten Meclis 2. Başkan vekilliği görevine İYİ Parti'den Özkalp Beyaz seçildi. Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği -Trakya Kent de Büyükçekmece Belediyesini temsil etmek üzere asil üye olarak Kerem Ereke, yedek üye olarak ise Gülderen Başkan seçildi. Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu üyeliğine Gülcan Tekdemir, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu üyeliğine Tarık Erdoğan, Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Fatih Çınar, Dezavantajlılar Komisyonu üyeliğine Gülcan Tekdemir Demirkol, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine ise Zerrin Çağlar oy birliğiyle seçildi. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği asil üyeliğine Coşkun Tanış, Murat Erçağ, Nevzat Sezen ve İdris Doğan, yedek üyeliğine ise Gülderen Başkan ve Zerrin Çağlar seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA