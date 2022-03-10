Başkan Akgün: "Karla mücadelede uzmanlaşmış bir ekibiz" - Haberler

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Başkan Akgün: "Karla mücadelede uzmanlaşmış bir ekibiz"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Akgün:

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına yönelik Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, 65 araç ve 360 personeliyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına yönelik Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, 65 araç ve 360 personeliyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının arından İstanbul'da beklenen kar, sabah saatlerinden itibaren başladı. Kent genelinde etkili olan kar yağışına yönelik Büyükçekmece Belediyesi ekipleri ilçedeki çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

"Ekiplerimiz traktör sahibi vatandaşlarımızın katkılarıyla karla mücadelesini sürdürmektedir"

Yürütülen çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece, karla mücadelede İstanbul'un en dezavantajlı ilçelerinden bir tanesidir. Açık bir araziye sahip olması, S virajı ve deve bağırtan yokuşu gibi D 100 Karayolu'nun zor bölgelerinin sınırlarımızda olması nedeniyle her zaman zorluklarla karşılaşılmıştır. Ancak, Büyükçekmece Belediyesi 4-14 Mart 1987 tarihinde yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki karla mücadele etmiş ve ondan sonraki zamanlarda da karla mücadele konusunda uzmanlaşmış bir ekibe sahiptir. Uzmanlaşmış ekiplerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleriyle birlikte daha da güçlü bir şekilde karla mücadelesini sürdürürken her türlü tedbiri de almıştır ve 24 saat süreyle de görev başındadır. Karla mücadele şehrimize bağlı Celaliye, Kamiloba, Karaağaç, Kumburgaz, Güzelce, Çakmaklı ve Ahmediye gibi eskiden köy statüsüne tabi olan bölgelerimizde tarımla uğraşan vatandaşlarımızın traktörlerine aparatlar takılarak karla mücadelede kullanılmaktadır. Ekiplerimiz traktör sahibi vatandaşlarımızın katkılarıyla karla mücadelesini sürdürmektedir. Böylesine kolektif bir çalışma,karla mücadelede gücümüze güç katmaktadır. Traktör sahibi çiftçi arkadaşlarımızın bu desteklerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Başkan Akgün: Karla mücadelede uzmanlaşmış bir ekibiz

Başkan Akgün: Karla mücadelede uzmanlaşmış bir ekibiz

Başkan Akgün: Karla mücadelede uzmanlaşmış bir ekibiz

Başkan Akgün: Karla mücadelede uzmanlaşmış bir ekibiz

Başkan Akgün: Karla mücadelede uzmanlaşmış bir ekibiz

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyükçekmece, İstanbul, Traktör, kar, Yerel, Haberler

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