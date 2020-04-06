Başkan Ahmet Atam: "Doğrunun ve haklının yanındayız"
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Başkan Ahmet Atam: "Doğrunun ve haklının yanındayız"

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, "Konora virüs Covid-19 virüsü salgınından dolayı alınan önlemler çerçevesinde maalesef bu sene tüm programlarımızı iptal etmek zorunda kaldık ve bunun üzüntüsünü ben ve tüm meslektaşlarım en derinden yaşıyoruz.

06.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:36
Başkan Ahmet Atam:

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, "Konora virüs Covid-19 virüsü salgınından dolayı alınan önlemler çerçevesinde maalesef bu sene tüm programlarımızı iptal etmek zorunda kaldık ve bunun üzüntüsünü ben ve tüm meslektaşlarım en derinden yaşıyoruz.İnanıyor ve ümit ediyorum ki; en kısa sürede bu kötü günleri de atlatacağız" dedi.

Mesleklerinin 3 bin yıllık maziye sahip olduğunu dile getiren Atam, "Bizler, insanın özgür ve eşit yaşama arzusu, eşitsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe başkaldırışı ve isyanı ile, hakkının teslimi noktasında duyduğu istek ve buna ulaşma yolunda karşısına çıkan engelleri aşmak için ihtiyaç duyduğu yardım ve gereksinim karşısında doğmuş, 3 bin yıllık maziye sahip bir mesleğin mensuplarıyız. Bizler, hukuk devleti mücadelesinde ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinde etkin bir rol oynadığımızın ve gücümüzün farkındayız. Bilgili, donanımlı, cesur ve bağımsızız. Bizler, Kütahya Barosu olarak da, siyasi kimlikle değil, toplumsal olaylara gösterdiğimiz duyarlılıkla gündemde yer edinmekte ve her fırsatta, hiç kimsenin, her hangi bir cemaatin veya siyasi partinin arka bahçesi olmadığımızı dillendirerek, tarafsızlık sergilemekte ve buna özen göstermekteyiz. Bizler, adaletin tecellisi, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı ve her tür hukuksuzluğa karşı dik bir duruş sergileyerek doğrunun ve haklının yanındayız. Bu hasletler, bizim varlık sebebimiz.Mesleğimizi icra ederken, hiç kimseye bağımlı değiliz. Bağımsızlığımızın tek sınırı, kanunlar ve adalet duygusudur. Bu, yaptığımız mesleğin itibarının gereğidir. Hak için, adalet için, onurumuz için hukukun üstünlüğünü savunmalı, ucu bir yerden bize dokunsa dahi, hukuksuzluğun karşısında olmamız gerektiğinin farkındayız. Hukuk devletinin, adalete olan güvenin ve toplumsal barışın sağlanması ancak, güçlü, cesur ve bağımsız hukukçular ve savunma mesleğinin gücüyle orantılıdır. Biz hukuk devleti ve adalet adına mücadele eden avukatlar, görev addettiğimiz tüm bu ideallerimizi hakkıyla gerçekleştirip hayata geçirmek ve savunucusu olmak için yemin ettik. Bu cepsiz ve düğmesiz cübbeyi kendinde topladığı anlama yaraşır şekilde onurumuzla taşımaya yemin ettik" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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