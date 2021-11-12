Çatak'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası sürücülere tanıtıldı - Haberler
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Çatak'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası sürücülere tanıtıldı

AA / Hüdayi Gümüş - Haberler | Güncel
Çatak'da

Van'ın Çatak ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında trafik uygulaması yapıldı.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında trafik uygulaması yapıldı.

Çatak-Van kara yolundaki uygulamada Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, sürücüleri emniyet kemeri ve trafik kurallarıyla ilgili uyardı.

Akbulut, "Ülke genelinde meydana gelen kazaların incelenmesi sonucu, ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu emniyet kemeri kullanmamaya bağlı olmasından kaynaklanıyor. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası ölüm risklerini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 azalttığı biliniyor. Kazaların önlenmesi için sürücülerin ve yolcuların kurallara farkındalığını artırmak amacıyla uygulama yapıyoruz." dedi.

Uygulamaya, Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop da katıldı.

AA / Hüdayi Gümüş - Son Dakika Haberleri

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