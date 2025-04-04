Başka Bir Gün dizisi yeni bölüm ne zaman? Başka Bir Gün dizisi bugün neden yok?

A Tv'nin aksiyon dolu dizisi Başka Bir Gün, 3 Nisan Perşembe günü yayın akışında yer almayınca izleyiciler sosyal medyada ve arama motorlarında araştırmalara başladı. "Başka Bir Gün bu hafta neden yok?", "Başka Bir Gün yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme gelirken, dizinin yayın tarihine dair detaylar merak ediliyor. Peki, A Tv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün bu hafta yok mu? Başka Bir Gün ne zaman yayınlanacak? İşte, Başka Bir Gün dizisinin son durumu ve beklenen bölümle ilgili son gelişmeler…

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ BU HAFTA YOK MU?

A Tv ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Başka Bir Gün dizisi, 3 Nisan 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmedi. Dizinin bu hafta yayınlanmama nedeni, 3 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen Beşiktaş-Göztepe maçı olarak açıklandı.

Başka Bir Gün dizisi yeni bölüm ne zaman

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin merakla beklenen10. bölümü, 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Popüler dizi önümüzdeki bölümde aile sırları, şaşırtıcı gelişmeler ve entrikalar izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.