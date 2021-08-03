Başiskele'de yangın bölgelerine yardım seferberliği
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Başiskele'de yangın bölgelerine yardım seferberliği

Başiskele'de yangın bölgelerine yardım seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başiskele Belediyesi, Türkiye'nin güney illerinde geçen hafta başlayan ve milyonlarca vatandaşın ciğerlerini yakan orman yangınları için seferber oldu.

Başiskele Belediyesi, Türkiye'nin güney illerinde geçen hafta başlayan ve milyonlarca vatandaşın ciğerlerini yakan orman yangınları için seferber oldu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün talimatıyla yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere ve yangından dolayı mağdur olan vatandaşlara dağıtılmak üzere bir TIR dolusu içme suyu gönderildi. Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince, Kızılay Antalya Manavgat Şubesi Ana Deposu'na indirilen içme suları Kızılay ekiplerince teslim alındı.

Başiskele Belediyesi ve Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi iş birliğiyle orman yangını çıkan bölgelere temel ihtiyaç malzemesi desteği de sağlıyor.

Başiskele Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla orman yangınından etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere bebek maması, bebek bezi, yanık kremleri, sargı bezi, maske, yara bantları, ıslak mendil, peçete, tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç malzemeleri yardımı çağrısında bulundu. Başiskele Belediyesi, "Yangın Mağdurlarına Yardım Eli Uzatalım" sloganıyla başlattığı kampanya ile duyarlı vatandaşların yardımlarını topladı. Başiskele Belediyesi Hizmet Binası'na teslim edilen yardımlar dün gece TIR'larla yangın bölgelerine gönderildi.

"Yanan yüreklere su serpeceğiz"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yardım kampanyalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ciğerlerini yakan orman yangınları dolayısıyla çok üzgünüz. Geleceğimize nefes olan ormanlarımızı, vahşi yaban hayatını ve insanlarımızı derinden etkileyen orman yangınları içimizi yaktı. Marmaris'teki yangına karşı canla başla mücadele eden ekiplere, motosikletiyle içme suyu taşırken şehit düşen genç kardeşimiz Şahin Akdemir gibi bizler de belediye olarak yardım elimizi uzatıyoruz. Genç kardeşimizin yarım kalan işini biz tamamlayacağız. Yanan yüreklere su serpmeye devam edeceğiz. Bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu zorlu günleri de hep beraber geride bırakacağız. Biz hep birlikte güçlü bir ülkeyiz. Biz güçlü Türkiye'yiz "dedi. - KOCAELİ

Başiskele'de yangın bölgelerine yardım seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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