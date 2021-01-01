Başına yorgun mermi isabet eden Emre'nin hayati tehlikesi sürüyor

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde dün gece evlerinin çatısında başına yorgun mermi isabet eden Emre Karasan'ın (21) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Köpeklerini beslemek için evlerinin çatısına çıkan Emre Karasan, geri dönmeyince ailesi şüphelenip yanına gitti. Yerde hareketsiz yatan Karasan'ı gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Karasan'ı ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrolünde başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen Karasan, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam eden Karasan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Bu arada polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER