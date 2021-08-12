Basın Açıklaması

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Habermetre - Haberler | Toplum

11 Ağustos 2021 günü saat 20: 30 sıralarında İlimiz Birecik İlçesinde yabancı uyruklu, komşu iki aile bireyleri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu; üç (3) yabancı uyruklu şahıs ve kavgayı ayırmaya çalışan iki (2) vatandaşımız yaralanmıştır.

11 Ağustos 2021 günü saat 20: 30 sıralarında İlimiz Birecik İlçesinde yabancı uyruklu, komşu iki aile bireyleri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu; üç (3) yabancı uyruklu şahıs ve kavgayı ayırmaya çalışan iki (2) vatandaşımız yaralanmıştır.

Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu H. V. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, yaralılardan üçü (3) taburcu edilmiş, bir (1) yaralının ise tedavisi devam etmektedir.

Meydana gelen kavganın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak adli tahkikata başlanmıştır.

Yaşanan olayla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer verilen provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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