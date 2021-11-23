Başı taşla ezilen Pınar cinayetinde tutuklu sanık: Mağdur durumdayım

TRABZON (DHA) - TRABZON'da, ormanda cinsel saldırıda bulunulup, göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak (24) cinayetiyle ilgili yargılanan tutuklu sanıklardan katil zanlısı Mustafa Gülyüz ve cinayete yardım etmekten yargılanan Necati Parmak( 30) iddiaları reddetti. Sanıklardan Parmak "Olayın aydınlanmasını istiyorum. Mağdur durumdayım" derken Gülyüz ise olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

?Olay, 15 Ağustos 2017'de, Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. İhbarla olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede öldürülen Kaynak'ın üzerinde sperm izleri de saptandı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüpheli A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, tutuklandı.

Tanık ve avukatları dinleyen mahkemeye heyeti, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.