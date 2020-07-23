Başı bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, yola atılan bidonun içine kafasını sokan ve çıkaramayan sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, yola atılan bidonun içine kafasını sokan ve çıkaramayan sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Bolvadin'in Kırkgöz Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin kafasını yola atılan plastik bidona sıkıştırdığını gören vatandaşlar, durumu Bolvadin Belediyesi itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği, başının sıkıştığı bidondan kurtardı. Köpek daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA