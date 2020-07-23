Başı bidona sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, yola atılan bidonun içine kafasını sokan ve çıkaramayan sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
23.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:27
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, yola atılan bidonun içine kafasını sokan ve çıkaramayan sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
- Afyonkarahisar
Bolvadin'in Kırkgöz Mahallesi'nde bir sokak köpeğinin kafasını yola atılan plastik bidona sıkıştırdığını gören vatandaşlar, durumu Bolvadin Belediyesi itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği, başının sıkıştığı bidondan kurtardı. Köpek daha sonra yaşam alanına bırakıldı.
- Afyonkarahisar
Kaynak: DHA