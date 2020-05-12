Başhemşire'den anlamlı çağrı
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Başhemşire'den anlamlı çağrı

Korona virüs salgını ile sağlık çalışanlarının toplumda oynadığı rolün değeri daha fazla anlaşılsa da, zaman zaman istenmeyen manzaralar yaşanabiliyor.

Başhemşire'den anlamlı çağrı
12.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:54

Korona virüs salgını ile sağlık çalışanlarının toplumda oynadığı rolün değeri daha fazla anlaşılsa da, zaman zaman istenmeyen manzaralar yaşanabiliyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhemşiresi Naciye Ertürk, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte 'sağlıkta şiddet' konusuna daha duyarlı yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası, korona virüs salgınının gölgesinde kutlanıyor. Böylesine zor bir dönemde sağlık ordusunun en önemli neferleri arasında yer alan hemşirelerin gönüllerinin okşanmasının manevi açıdan çok önemli olduğunu kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhemşiresi Naciye Ertürk, "Bizler sağlık çalışanları olarak tarihi günlere şahitlik ediyoruz. İnsanların hayatında köklü değişikliklere yol açan bu salgınla birlikte en önemli görevi sağlık çalışanları üstlenmiş durumda. Normal zamanlardaki duyarlılığımız, bu dönemde iki katına çıkmış durumda. Evlerinden, sevdiklerinden uzakta kalmak biz sağlık çalışanları için çok alışılmadık bir durum olsa da toplumun tamamını ilgilendiren böyle bir tabloda onlar için daha fazla kaygı duyabiliyoruz" dedi.

Salgın sürecinde toplumun hemen her kesiminden sağlık çalışanlarına gösterilen ilginin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu da kaydeden Başhemşire Ertürk, salgınla mücadele konusunda da şu mesajları verdi:

"Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için sağlık ordusunun tüm unsurları üstlerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getiriyor. Bu, salgından önce de böyleydi salgından sonra da aynı şekilde sürecektir. Korona virüs, bize sağlık çalışanlarının hayatımızdaki yerlerinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu noktada şiddet konusunu da unutmamak gerekiyor. Biz üzerimize düşeni her zaman yerine getiririz ama zaman zaman can yakan sağlıkta şiddet konusunda da gerekli duyarlılığın gösterilmesi için tam zamanı diye düşünüyorum. Hep birlikte üstesinden geleceğimize inandığım bu mücadelenin, toplumdaki bu soruna çözüm bulunması için bir fırsat olduğunu görmeliyiz." - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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