Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı

Antalya'da Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan, görev yerini terk eden nöbet hemşireye 500 kere, "Ben salağım servisimden başka servise gittim" yazdırdı. İl Sağlık Müdürlüğü, hemşireye bunu yapmasını söyleyen başhekim hakkında soruşturma başlattı.

Antalya'da bulunan Kumluca Devlet Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı. Başhekim Ayşegül Alkan, Sağlık Müdürlüğü yetkililerine hastaneyi gezdirirken başka bir hastaya yardıma giden nöbetçi hemşirenin yerinde olmadığını fark etti.

Alkan, bunun üzerine nöbetçi hemşireye "A4 kağıdına 500 kere 'Ben salağım servisimden başka servise gittim' yazacaksın" dedi.

500 KERE "BEN SALAĞIM SERVİSİMDEN BAŞKA SERVİSE GİTTİM" YAZDIRILDI

Söz konusu kararın karşısında şok olan sağlık emekçisinin, A4 kağıdına 500 kere istenilen cümleyi yazdığı ancak başhekimin talimatıyla evrakı kayıttan geçiremediği öne sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan sosyal medyada yankı uyandıran olay, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.