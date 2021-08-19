Başhekim Yavuzer vatandaşları aşıya davet etti
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Başhekim Yavuzer vatandaşları aşıya davet etti

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Sağlık

- Başhekim Yavuzer vatandaşları aşıya davet etti Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, caddede vatandaşları aşıya ikna edip aşılarını yaptırdı.

- Başhekim Yavuzer vatandaşları aşıya davet etti

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, caddede vatandaşları aşıya ikna edip aşılarını yaptırdı.

Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda ülkenin dört bir yanında kurulan stantlarda vatandaşlar aşıya davet ediliyor. Van'da, kentin en işlek caddelerinde kurulan stantlarda aşı çalışmaları devam ederken, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, çalışmalara katılarak vatandaşları aşıya davet etti. Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan stantta caddeden geçen vatandaşları aşıya ikna eden Yavuzer, "Sabahleyin saat 07.00'de başlayan mesaimizi saat 18.00'e kadar hastanemizde yoğun bir şekilde yürüttük. Evimize gitmiyoruz. Şu an Van'ın en kalabalık caddesi olan Cumhuriyet Caddesinde insanlarımızı aşıya ikna ediyoruz. Yeter ki hastanelerimizdeki yatan hasta sayıları azalsın, yoğun bakımdaki doluluk oranlarımız azalsın diye şu an en kalabalık yerdeyiz. İnsanlarımıza ikna etmeye çalışıyoruz. Çok şükür ki duyarlı vatandaşlarımızı ikna ediyoruz. Bu hastalıktan kurtulmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

Van'da aşılanma oranlarında yüzde 65'e ulaştıklarını aktaran Yavuzer, "Bu yeterli değil. Bizim bir an önce mavi olmamız lazım ve mavi olabilmemiz için de insanlarımızı aşıya ikna etmemiz lazım. Vatandaşlarımıza lütfen aşı diyoruz. Tek reçetemiz bu" ifadelerini kullandı.

Başhekim Yavuzer'in açıklamalarından sonra aşı olmaya karar veren vatandaşlar ise " Daha önce güvenmiyorduk, bazı ön yargılarımız vardı ama başhekimimizin güzel ve samimi açıklamalarından sonra ikna olduk. Uygulama çok güzel. Herkesin aşı olmasını istiyoruz" dediler.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Çetin Yüce'nin de yer aldığı çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Başhekim Yavuzer vatandaşları aşıya davet etti
Başhekim Yavuzer vatandaşları aşıya davet etti
Başhekim Yavuzer vatandaşları aşıya davet etti
Başhekim Yavuzer vatandaşları aşıya davet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

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