Başhekim Doğan: Sinop'a gelen üniversite öğrencileri, yerli turistler vakaları artırdı

SİNOP (DHA) - SİNOP Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muharrem Doğan, Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs vaka haritasında, en çok vaka artışı yaşanan 10 il arasında 1'inci sırada yer alan kentteki vaka artışı ile ilgili konuştu. Doğan, "Okulların açılmasıyla kente gelen üniversite öğrencileri, ilimizdeki hareketliliği bir miktar artırdı. Yine tatil dönemi ve havaların güzel olmasından dolayı yerli turistlerin de Sinop'a gelmesi, vaka sayılarını artırdı, diye düşünüyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim-5 Kasım'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını Twitter hesabından paylaşarak, "30 Ekim-5 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Sinop, Osmaniye, Kastamonu, Tunceli, Amasya, Balıkesir, Tokat, Çankırı, Edirne, Giresun oldu" dedi. Güncel haritaya göre, geçen haftaya göre yüzde 39,89'luk artışla en fazla vaka artışının yaşandığı il, Sinop olurken, kentteki vaka sayısı 1 hafta içinde 100 binde 255,94'ten 358,03'e yükseldi.

Müslüm Aybak (36) ise "Koronavirüsün Sinop'ta yayılmasının en büyük sebeplerinden biri, insanların kapalı ortamlarına girerken virüsün bulaşmayacaklarını düşünmeleri. Mekanlarda otururken herkes dip dibe, sanki virüs sadece açık havada bulaşıyor. İnsanların bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor" dedi.