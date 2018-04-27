Başhekim Alkaya Aday Adaylığı İçin İstifa Etti

Bornova Devlete Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya, Muğla milletvekilliği aday adaylığı için istifa edip personeliyle vedalaştı.

2003'ten itibaren 9 yıl Milas Devlet Hastanesinde de görev yapmış olan Bornova Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. H. Zafer Alkaya, İzmir Sağlık Müdürlüğüne istifasını sunduktan sonra hastane çalışanlarına veda etti.

Duygusal anların yaşandığı toplantıda Bornova Devlet Hastanesi ailesinin bir üyesi olmaktan onur duyduğu bu hastanede ekip olarak çok kısa zamanda birlikte hastaneyi açılışa hazırlayarak İzmir'in en iyi hastanesi olma yolunda adımlar attıklarını söyleyen Başhekim Alkaya, bu konudaki gayretleri için hekim arkadaşlarına ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. Memuriyet hayatı boyunca gerek hekim gerek yönetici olarak çalıştığı sürelerde insan odaklı çalıştığını, özellikle yöneticilik süresince adil yönetim hedefiyle hasta memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetini de önemsediği ifade eden Alkaya, mutlu hizmetin mutlu çalışanla sağlanabileceği gerçeğiyle çalışanların yöneticisi değil hadimi bilinciyle her türlü sorunların üzerine ivedilikle gittiklerini söyledi.

Yöneticilik kadar siyasetin de ülke ve insanlar için hizmet sunum sahası olduğunu söyleyen Alkaya, sahadan ve dostlarından böyle talep geldiği için istifa etme kararı aldığını söyledi. Dr. Alkaya, bundan sonra enerjisini ve tecrübesini yöneticilik de olduğu gibi 7/24 çalışarak yeni projelerle Muğla'yı mevcut konumundan daha ileri taşımayı hedeflediğini kaydetti. - MUĞLA