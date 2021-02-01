BASE Espor Merkezi'nde eğitimler başladı

Başakşehir Belediyesi'nin BASE Espor Merkezi kapılarını açtı, İlk eğitim döneminin 20 öğrenciyle başladığı merkezde, uzman eğitmenler eşliğinde profesyonel espor oyuncuları yetiştirilecek.

Başakşehir Belediyesi'nin, espor'un yeni merkezi olma yolunda hayata geçirdiği BASE Espor Merkezi'nde ilk eğitim dönemi başladı. 20 öğrencinin yer aldığı eğitimler, Kovid-19 kuralları kapsamında haftanın 5 günü yapılacak. Espor merkezinde başlayan eğitimler, ailelerin hassasiyeti göz önünde bulundurularak uzman kadro ve psikologlar eşliğinde gerçekleştirilecek.

SIFIRDAN PROFESYONEL ESPOR OYUNCULARI YETİŞTİRİLECEK

Öğrencilerin eğitim boyunca gelişimlerini adım adım takip edeceklerini belirten BASE Koçu Ömer Okumuş, "Eğitimlerimize espor'un temelinden başlayacağız. Daha sonrasında öğrencilerin gelişimleriyle birlikte kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağlayacağız. Öğrencilerin kariyerlerini nasıl geliştireceklerini ve kariyerlerini nasıl yönlendirebileceklerini öğreteceğiz. Öğrencilerimizin en iyi yerlere gelebilecek şekilde eğiteceğiz." şeklinde konuştu.

OYUNCULARIN HER HAMLESİ KONTROL ALTINDA OLACAK

Kovid-19 kuralları doğrultusunda ilk etapta 20 öğrenciye eğitim verileceğini aktaran Okumuş, "Her eğitim, bir ay sürecek. Bir ayın sonunda yeni başvurular olacak. Eğitimlerde başarılı olan öğrencilerle yeniden irtibat kurularak daha uzun bir planlama çalışmamız olacak. Ayrıca oyuncuların bilgisayarlarını sürekli kontrol altında tutacağız. Bu sayede öğrencinin nerede hata yaptığını ve hangi alanlarda gelişmeleri gerektiğini çok rahat bir şekilde tespit edebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

PROFESYONELLİĞE İLK ADIMLARINI BASE'DE ATTILAR

Profesyonel espor oyuncusu olma yolunda ilk adımı BASE Espor Merkezi'nde attığını belirten Umut Çaltekin, "Koçlarım ve arkadaşlarımla birlikte profesyonel bir oyun oynayarak strateji becerimi geliştireceğime inanıyorum. Başakşehir adına bir takım kurarak orada ilerlemeyi düşünüyorum. Kendimi profesyonel liglerde gördüğüm için buraya gelmeye karar verdim" dedi.

BASE Espor Merkezi'nde yer almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden 15 yaşındaki Kadir Çatalbaş da, disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışarak daha iyi yerlere geleceğini ifade etti. Profesyonel espor oyuncularının yetiştirileceği BASE Espor Merkezi, eğitimlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası turnuvalara da ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı