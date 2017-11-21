Başbakanlık VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları için nefesler tutuldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından burstan faydalanamayan öğrenciler, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için detayları sorguluyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler.

aşbakanlık burs sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapmış olduğu burs açıklamasının ardından sorgulanmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yapmış olduğu açıklamaya göre değişkenlik gösterecek olan Başbakanlık burs sonuçları, KYK'dan burs kazanmamış olan öğrenciler arasında paylaştırılacak. Peki, Başbakanlık burs sonucu ne zaman açıklanır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

BAŞBAKANLIK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin erişimine açılmaktadır. Bu konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü şu açıklamayı yapmıştır;

"Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre KYK Bursu alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçlarını, KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır."

ÖĞRENİM KREDİSİ ALAN ÖĞRENCİLER VGM BURSUNDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan geri ödemeli öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü bursunu da alabilmektedir. Yalnızca KYK bursu ile VGM bursu aynı anda alınamamaktadır.

İKİ KARDEŞ AYNI ANDA BURS ALAMIYOR

Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir.

BURSTAN KİMLER FAYDALANAMAMAKTADIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5'i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir. Yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuruları her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden yapılır.



