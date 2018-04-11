Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Öztürk

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Doç. Dr. Ali Osman Öztürk, "Kamu diplomasisi bir ülkenin itibarını ilgilendiren bütün konuları içerdiği için bu çerçevede Türkiye'mizin dünyada ses getiren belli başlı faaliyetleri, bölgede ve özellikle küresel meselede bulunduğu konumu izah edebilecek bir kapasiteye ulaşmamız gerekiyor." dedi.

Öztürk, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünce Uludağ Üniversitesinde düzenlenen "Üniversite Buluşmaları" konferansı öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu diplomasisinin tanıtılması ve daha iyi anlaşılması için konferans serisini başlatmak istediklerini belirtti.

Kamu diplomasisinin Türkiye için önemini vurgulayan Öztürk, "Özellikle kamu diplomasisinde sivil toplumun, üniversitelerimizin, akademisyenlerimizin kamu diplomasisi dediğimiz esas alanda Türkiye'nin saygınlığı ve itibarı için ne gibi katkılar sunabilirler onları biraz kendileriyle istişare etmek, bunu bazı organizasyonlarla da destekleyip bir bütünlük arz ederek kamu diplomasisinin Türkiye adına nerelerde olduğu, neler yapılabileceği, kamu diplomasisinin Türkiye adına önemini arkadaşlarımıza aktaracağız." diye konuştu.

"Türkiye'nin saygınlığı artacak"

Kamu diplomasisinin Türkiye'de son yıllarda öne çıkan bir konu olduğuna dikkati çeken Öztürk, şöyle konuştu:

"Kamu diplomasisi bir ülkenin itibarını ilgilendiren bütün konuları içerdiği için bu çerçevede Türkiye'mizin dünyada ses getiren belli başlı faaliyetleri, bölgede ve özellikle küresel meselelerde bulunduğu konumu izah edebilecek bir kapasiteye ulaşmamız gerekiyor. Bu kapasite de tek başına kamunun veya kamu kurumlarının altından kalkabileceği bir sorumluluk değil. Bu sorumlulukta akademisyenlerimiz, akademik camia, öğrencilerimiz, bu alanda kariyer planlaması yapan öğrencilerimiz daha etkin ve etkili olması gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, akademisyenlerimizin uluslararası konferansları, eserleri ve başarıları kamu diplomasisi çerçevesinde Türkiye'mizin saygınlığını ve itibarını artıracak."

Mete Cengiz Kültür Merkezi Özel Harekat Polis Memuru İlyas Kaygusuz Salonu'nda düzenlenen konferansa Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan da konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta Özcan, "Türkiye'nin Dış Politikası", Doç. Dr. Öztürk ise "Yeni Dönem Diplomasi" başlıklı sunumlar yaptı.