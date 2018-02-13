Başbakan Yıldırım'ın Erzincan Ziyareti

ERZİNCAN (İHA) – Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da Şehit Uzman Çavuş Selim Topal Anaokulu'nun ve Basın, Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğünün açılışını yaptı.

AK Parti 6. Olağan Kongresine katılmak üzere Erzincan'a gelen Başbakan Binali Yıldırım, kongre programının ardından 81 İlde 81 Anaokulu Projesi'nin toplu açılış törenine katıldı.

Törenlerde Başbakan Yıldırım'a Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, çevre illerin milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılayı İstanbul Şubesince hayata geçirilen, "81 İlde 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Erzincan'da yapılan anaokulu açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, "Bu proje aslında bir sosyal sorumluluk projesidir. Devlet okul yapıyor. Ancak maşallah genç nüfusuz. Petrolümüz olur biter. Taşa, toprağa, binaya yatırım yaparsınız. 100 sene ömrü var. Gelir geçer. Ama insana yatırım yaparsanız. Nesiller boyunca sonsuza kadar devam eder" dedi.

Anaokulunun açılışının ardından Şehit Uzman Çavuş Selim Topal Anaokulu'nu gezerek, incelemelerde bulunan Başbakan Yıldırım, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki Erzincan İl Müdürlüğü'nün açılışına geçti.

Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Türkiye aleyhine maalesef başta FETÖ terör örgütü olmak üzere birçok şer odakları aleyhimizde karalama kampanyalarını eksik etmiyorlar. Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, TRT ve diğer basın yayın organlarımız bu karalama kampanyalarını etkisiz hale getirmek için büyük bir gayret gösteriyorlar. İç ve dış siyasetimizin doğru anlatılması devletimizin çeşitli kurumlarıyla koordinasyon içerisinde çalışıyorlar" diye konuştu. - ERZİNCAN