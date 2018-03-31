Başbakan Yardımcısı Işık: "Türkiye'nin Gücünü Sınamaya Kalkanlar Fena Halde Pişman Olurlar"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkanlar da fena halde pişman olurlar. Herkesin bu noktada Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'ye dost olmayanların da haddini bilmesi, ayağını denk alması önemli" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen 2. Hamsi Festivali'nin açılış törenine katıldı. Törende Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, siyasi parti, STK ve dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Açılış töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Çayırova 120 bin nüfusu geçti, 130 bin oldu. Şimdi Çayırova'ya bir hastane lazım. İyi de Çayırova'da hastane yapacak kadar büyük yer bulmak mümkün değil. Şevki Başkan imar uygulamasından elde ettiği en değerli 60 dönemlik yeri hastaneye tahsis etti. Büyükşehir Belediyesi desteği verdi, biz de milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte çalıştık ve Çayırova'ya hastane yapımını yatırım programına koyduk. Şimdi, projeleri yapılıyor. Bu yıl içerisinde inşallah temelini atacağız. En geç 3 yıl içerisinde de Çayırova son derece modern, güzel bir hastaneye kavuşacak" dedi.

"Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkanlar da fena halde pişman olurlar"

Türkiye'de son yıllarda giderek geliştiğini söyleyen Işık, "Şu anda Türkiye, Afrin'de operasyon yapıyor mu? Yapıyor. Terörle mücadele operasyonu yapıyor mu? Yapıyor. Peki, buna mukabil Türkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyüdü mü? Büyüdü. Bir buçuk milyon insanımıza istihdam sağladık, iş ürettik mi? Ürettik. İşte bu Türkiye'nin gücüdür. Türkiye'nin gücünü hafife alanlar yanılırlar. Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkanlar da fena halde pişman olurlar. Herkesin bu noktada Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'ye dost olmayanların da haddini bilmesi, ayağını denk alması önemli" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve protokol üyeleri festivalin açılış kurdelesini kesti. - KOCAELİ