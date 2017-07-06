Başbakan'dan AP'nin Kararına Sert Tepki: Bizim Açımızdan Hükümsüzdür

Başbakan Binali Yıldırım, "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programında konuştu.

Konuşmasının ardından Avrupa Parlamantosu'nun skandal Türkiye kararıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Bilinmeyen bir şey de değil. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir." dedi.

"AB KAFA KARIŞIKLIĞINDAN VAZGEÇSİN"

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Parlamentolar zaman zaman böyle kararlar alabilir. O kararlar milletvekillerinin inisiyatifi ile oradaki grupların inisiyatifi ile konjonktürel şartlara göre alınan kararlardır. Bizim ise önemsediğimiz ve üzerinde durduğumuz konu, Avrupa Birliği yönetim iradesinin düşüncesidir, Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin düşüncesidir, Avrupa Birliği üst yönetiminin düşüncesidir. Orada oluşacak irade bizim için bağlayıcıdır ve biz de ona göre kendi irademizi ortaya koyarız. Biz ne yapacağımızı biliyorum. AB kafa karışıklığından vazgeçsin, Türkiye ile gelecek ilişkilerini daha sağlıklı bir zeminde yürütmesi için bugün bütün şartlar mevcuttur. Türkiye'yi eleştirmek yerine kendi içlerine baksınlar. AB ailesinin bireyi olmak vizyonundan bir şey kaybetmemiştir ancak AB bu noktada bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunu süratle ortadan kaldırılması ve ilişkilerin ilerlemesi şarttır. Bizim beklediğimiz budur."

"TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN SEÇENEĞİ VARDIR"

"Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır, alternatifsiz değildir. Bunun da bilinmesi lazım. Unutulmamalıdır ki AB'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Bu gerçekleri dikkate alarak herkesin sorumlu davranmasını bekliyoruz. Türkiye komşularının sorunlarının çözümünde olumlu katkı sağlayan bir ülkedir. AB süreci olmadan da böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Milletimiz karar verecek. İşin böyle de bir boyutu var."

"EMNİYET KEMERİNİZİ BAĞLANAMIZI BEKLİYORUM" DEDİ

"Yıl 1983 Norveç'e gittim bir vesile ile. Norveç'te bizi misafir eden firmanın yöneticisi ile otelden ayrılıp fabrikaya gideceğiz. Çıktık kapıya, arabaya. O şoför mahaline geçti ben de yanına oturdum. Kapıları kapattık bekliyorum. Araba hareket etmiyor. Birini mi bekliyoruz dedim sizi bekliyorum dedi. "Emniyet kemerini bağlamanızı bekliyorum" dedi. Oradan biz uyandık tabii, kemeri bağladık. Herkes arabaya biner binmez, silahı çeker gibi kemeri çekip, takarsa bir tedbiri yerine getirmiş olur."

"ŞİMDİ, KAZALARDA 1. SIRA İNSAN FAKTÖRÜ"

"Bölünmüş yolların kazancı 6 milyar euro. Onun için bizim bir sloganımız var; Yolları böldük hayatları birleştirdik. Kazaların sebeplerini İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz tespitler yapıyor. Bundan 15 yıl önce altyapı yol kalitesi ve konforu. Şimdi 5. sıradan önce gelmiyor. 1. sıra sürücü faktörü, insan faktörü. Öyle ki, ne yaparsak yapalım insan hatasını önlemek için çok daha fazla iş yapmak lazım. AB'nin bu meseleye verdiği önemin farkındayım. BM de işin içine girmiş ve 2020'ye kadar ölümlü kazalarda yüzde 50'ye kadar azaltma hedefi koymuş. Bu önemli bir şey."

"AB'DE KAZALARIN YILLIK KAYBI 100 MİLYAR EURO"

"Türkiye'nin yol güvenliğinde yeni hedef, trafikte yüzde 100 yaşam. AB'de kazaların yıllık kaybı 100 milyar euro. Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi en az 60 tane köprü yapabilirsiniz. Binlerce kilometre tünel yapabilirsiniz. O bakımdan heyecan verici bir projeyi konuşuyoruz. Küçük büyük her etkinlikte mutlaka ben de varım. Yeter ki, bir insanımızın hayatını kurtarmış olalım. Bizim inancımızda bir kişiyi yaşatmak bütün insanlığı yaşatmaya eş değerdir. Pozitif gündemi, AB ile Türkiye arasında daha fazla görünür hale getireceğiz. Bir kez daha, çok değerli AB Ulaştırma Komiseri ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

"BİR KURAL DAHA ZİKRETTİK, BUNUN DA PATENTİ BANA AİTTİR..."

Bir kural daha zikrettik, bunun da patenti bana aittir; Yollarda, trafikte hız felakettir, internette hız berekettir. Dolayısıyla yollarda hız sınırlarına uyacağız ama iletişimde hız serbest. Onun için de altyapıyı geliştirmek için her türlü geniş bant, erişilebilirlik, bunları da çalışıyoruz.