Başbakan'dan Dikkat Çeken Açıklama: Cemevlerinin Statüsünü Tartışma Alanından Çıkaracağız

Başbakan Binali Yıldırım, Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programda Alevi kanaat önderleri ile bir araya geldi. Yıldırım, "Artık irfan merkezleri ve cemevlerinin statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik" açıklaması yaptı.

HAYDAR HAYDAR TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİ

Program sırasında sahne alan türkücünün, oturduğu masaya gelerek mikrofon uzatması üzerine Başbakan Yıldırım "Haydar Haydar" türküsüne eşlik etti.

Başbakan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"DERSİM'LE BU ÜLKE YÜZLEŞMELİDİR"

1938 Dersim, büyük bir acıdır. Dersim'le bu ülke yüzleşmelidir, çok açık söylüyorum. Hiçbir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok.

"DAĞA ÇIKIŞLAR NEREDEYSE BİTME NOKTASINA GELDİ"

Güzel bir haber vereyim. Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor.

"BUNU YAPANLARA İNSAN DEMEKTEN UTANIYORUM"

(Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü) Bunu yapanlara insan demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu? O da bir can taşıyor.

"FETÖ NEDEN VERİLMİYOR"

Bu FETÖ niye verilmiyor biliyor musunuz? Bazı şeylerin ne olduğu ortaya çıkacak, bundan endişe ediyorlar, onun için vermiyorlar.