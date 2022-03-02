Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çekimser kalan Kılıçdaroğlu, başbakan adayının ismini verdi
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Konuk olduğu canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın başbakan adayının İYİ Parti lideri Meral Akşener olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de konuşan Kılıçdaroğlu, "Liderler 'Siz olun' derse ben aday olurum" dedi.
Pazartesi günü 6 siyasi partinin genel başkanının katılımıyla "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni" kamuoyuna açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı adaylığı için istekli olduğunu bir kez daha vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Ancak henüz adayın kim olacağı liderler arasında konuşulmadı, sadece ilkeler konuşuluyor. Liderler son olarak 'Hangi adayla kesin olarak kazanırız' buna bakacak. Diğer genel başkanlar adına konuşmayayım, benim bakış açım o. Liderler 'Siz olun' derse ben aday olurum. Bir yola çıktık, yola çıktığımıza göre Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edeceğiz. Sadece ben değil, hep birlikte yapacağız. Dolayısıyla güven verecek biri olması lazım.
Birini seçtiğimizde 'Oh ne güzelmiş tek imzayla her şey oluyor, güçlendirilmiş parlamenter sistem de neymiş?' derse ne yapacağız? Dolayısıyla 6 lidere de güven vermesi gerekiyor. İğneyle oya işlemek gibi, 6 lider oturup düşünecek. Sonuçta bir gelecek inşa ediyoruz ve karşılıklı güven şart. Cumhurbaşkanı adayının devlet aklını bilmesi, devlet deneyiminin olması lazım. Çünkü belli bir süre devleti yöneteceksiniz ve yönetirken ittifak bileşenlerini göz ardı edemezsiniz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında başbakan adaylarının da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu ifade etti.
Daha önce zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, konu hakkında "Elektrik faturamı ödemiyorum, Haziran'a kadar KDV sıfıra indirmeden de ödemeyeceğim. Yüzde 170 olan zam yüzde 125'e falan indi. En azından bunu Hazirana kadar sıfır yap, kışı insanlar rahat geçirsin. Elektriğimi kesebilirler, Bahçeli'nin gönderdiği kandiller var onları yakarız." dedi.