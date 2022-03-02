Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çekimser kalan Kılıçdaroğlu, başbakan adayının ismini verdi

Pazartesi günü 6 siyasi partinin genel başkanının katılımıyla "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni" kamuoyuna açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"LİDERLER TEKLİF EDERSE ADAY OLURUM"

Cumhurbaşkanı adaylığı için istekli olduğunu bir kez daha vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Ancak henüz adayın kim olacağı liderler arasında konuşulmadı, sadece ilkeler konuşuluyor. Liderler son olarak 'Hangi adayla kesin olarak kazanırız' buna bakacak. Diğer genel başkanlar adına konuşmayayım, benim bakış açım o. Liderler 'Siz olun' derse ben aday olurum. Bir yola çıktık, yola çıktığımıza göre Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa edeceğiz. Sadece ben değil, hep birlikte yapacağız. Dolayısıyla güven verecek biri olması lazım.

"ADAYIMIZIN DEVLET AKLINI BİLMESİ LAZIM"

Birini seçtiğimizde 'Oh ne güzelmiş tek imzayla her şey oluyor, güçlendirilmiş parlamenter sistem de neymiş?' derse ne yapacağız? Dolayısıyla 6 lidere de güven vermesi gerekiyor. İğneyle oya işlemek gibi, 6 lider oturup düşünecek. Sonuçta bir gelecek inşa ediyoruz ve karşılıklı güven şart. Cumhurbaşkanı adayının devlet aklını bilmesi, devlet deneyiminin olması lazım. Çünkü belli bir süre devleti yöneteceksiniz ve yönetirken ittifak bileşenlerini göz ardı edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN ADAYIMIZ AKŞENER"

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında başbakan adaylarının da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu ifade etti.

"FATURAMI HALA ÖDEMEDİM, ELEKTRİĞİMİ KESEBİLİRLER"

Daha önce zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, konu hakkında "Elektrik faturamı ödemiyorum, Haziran'a kadar KDV sıfıra indirmeden de ödemeyeceğim. Yüzde 170 olan zam yüzde 125'e falan indi. En azından bunu Hazirana kadar sıfır yap, kışı insanlar rahat geçirsin. Elektriğimi kesebilirler, Bahçeli'nin gönderdiği kandiller var onları yakarız." dedi.