Başarıyı Öğrencilere Çanakkale Ödülü

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Liselerarası Voleybol Şampiyonası'na katılan öğrenciler, ödül olarak Çanakkale'ye gönderildi.

Belediye Başkanı Sami Aydın, Liselerarası Voleybol Turnuvası finalinde öğrencilere Çanakkale gezisi için söz vermişti. Başkan Aydın sözünü yerine getirerek öğrencileri Çanakkale'ye gönderdi. Konuyla ilgili Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştiren törene Başkan Aydın'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Belediye Başkan Yardımcıları ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, "Hac ya da umreye giden oldu mu bilmiyorum ama oranın manevi atmosferi çok güzeldi. Çanakkale'de kutsal topraklardaki manevi atmosfere yakın bir hava vardır. Orada bu duygu yoğunluğunu yaşayacağınıza inanıyor, böyle güzel ve anlamlı bir geziye vesile olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Düzenlenen Liselerarası Voleybol Turnuvası'nı hatırlatan Başkan Aydın ise, "En son final maçını sayın valimiz ile birlikte izlediğimizde dereceye giren okullarımız vardı. Ancak sadece dereceye girenleri ödüllendirmek biraz eksiklik olur diye düşündük. Bu öğrencilerimizin tamamını biz ödüllendirelim, ödülün de en güzeli olan Çanakkale gezisi düzenleyelim dedik. Böylece turnuvaya katılan 18 okulumuzun tamamını bu programa dahil ettik. 210 arkadaşımız bu geziye katılacak." şeklinde konuştu.

Çanakkale'nin önemine değinen Başkan Aydın, "Çanakkale insanlığın ibret alması gereken, içerisinde birçok kahramanlık barındıran, 3 dakika önce şehit olan askeri görüp 3 dakika sonra şehit olacağını bilmesine rağmen çekinmeden sipere giren, babaların destan yazdığı, eşlerin destan yazdığı, 15 yaşındaki çocukların destan yazdığı çok müstesna bir mekan İstedik ki sizler de burayı görün ve buradan kendinize dersler alın, o manevi havayı teneffüs edin." dedi. - SİVAS