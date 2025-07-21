2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, tercih sürecinde dikkat etmeleri gereken başarı sıralaması şartlarını araştırıyor. Peki, Başarı sıralaması şartı olmayan bölümler hangileridir 2025?

HANGİ BÖLÜMLERDE BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI VAR?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen ve 2025 yerleştirmelerinde geçerli olan başarı sıralaması şartı bulunan bölümler şunlardır:

• Tıp Fakültesi: Sayısal puan türünde en düşük 50 bin

• Hukuk Fakültesi: EA puan türünde en düşük 100 bin

• Diş Hekimliği: Sayısal puan türünde en düşük 80 bin

• Eczacılık: Sayısal puan türünde en düşük 100 bin

• Mimarlık: Sayısal puan türünde en düşük 250 bin

• Mühendislik Programları (Ziraat, Orman ve Su Ürünleri hariç): Sayısal puan türünde en düşük 300 bin

• Öğretmenlik Programları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık dahil): İlgili puan türünde en düşük 300 bin

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLMAYAN BÖLÜMLER

Yukarıda belirtilen programlar dışında kalan tüm lisans bölümlerinde başarı sıralaması şartı aranmamaktadır. Bu bölümler için adaylar, YKS puanlarına göre tercih yapabilir ve sıralama sınırlaması olmaksızın yerleştirme sürecine dahil olabilirler.

ÖNEMLİ UYARI

Tercih yapacak adayların, YÖK tarafından yapılabilecek güncellemeleri takip etmeleri ve resmi duyuruları dikkate almaları gerekmektedir. Ayrıca, üniversitelerin özel koşullarını (özel yetenek sınavı, mülakat vb.) kontrol etmek de kritik önem taşır.