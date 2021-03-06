Başakşehirli gençler sordu, usta oyuncular cevapladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başakşehirli gençler sordu, usta oyuncular cevapladı

06.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:09
Başakşehirli gençler sordu, usta oyuncular cevapladı

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin hazırladığı ve moderatörlüğünü usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yaptığı 'Sahne Arkası' programı başladı.

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin hazırladığı ve moderatörlüğünü usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yaptığı 'Sahne Arkası' programı başladı. Her hafta yayınlanacak programın ilk konuğu ise Necmi Yapıcı oldu. Usta tiyatrocular, sahneye gönül veren gençlere tavsiyelerde bulundu.

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin hazırladığı 'Sahne Arkası' programı, usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın moderatörlüğünde başladı. Programın ilk konuğu ise deneyimli oyuncu Necmi Yapıcı oldu.

GENÇLERE YAŞAYAN USTALARDAN ALTIN TAVSİYELER

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin öğrencilerinin sınırlı sayıda katıldığı programda usta isimler, canlı performansları ile büyük beğeni topladı. Soru cevap kısmında ise tiyatro hakkında merak edilen sorulara ustalardan anlamlı cevaplar geldi. Deneyimli tiyatrocuların verdiği tavsiyeler, gençler için bir nevi akademide aldıkları eğitimleri de pekiştirdi.

CANLI PERFORMANS GENÇLERDEN ALKIŞ ALDI

Nasıl tanıştıklarını anlatan Cengiz Küçükayvaz ve Necmi Yapıcı, yer aldıkları ortak projelerde başlarına gelenleri gençlerle paylaştı. Reyting Hamdi programındaki tecrübelerini genç tiyatroculara aktaran ikili, beraber yaptıkları efektör gösterilerini de canlandırdı. Her hafta duayen isimlerin konuk olacağı program, tiyatronun incelikleriyle ustaların deneyimlerini genç tiyatroculara ulaştıracak.


Başakşehirli gençler sordu, usta oyuncular cevapladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehirli gençler sordu, usta oyuncular cevapladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 11:15:11. #1.15#
title