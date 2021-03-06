Başakşehirli gençler sordu, usta oyuncular cevapladı

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin hazırladığı ve moderatörlüğünü usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yaptığı 'Sahne Arkası' programı başladı.

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin hazırladığı ve moderatörlüğünü usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın yaptığı 'Sahne Arkası' programı başladı. Her hafta yayınlanacak programın ilk konuğu ise Necmi Yapıcı oldu. Usta tiyatrocular, sahneye gönül veren gençlere tavsiyelerde bulundu.

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin hazırladığı 'Sahne Arkası' programı, usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ın moderatörlüğünde başladı. Programın ilk konuğu ise deneyimli oyuncu Necmi Yapıcı oldu.

GENÇLERE YAŞAYAN USTALARDAN ALTIN TAVSİYELER

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin öğrencilerinin sınırlı sayıda katıldığı programda usta isimler, canlı performansları ile büyük beğeni topladı. Soru cevap kısmında ise tiyatro hakkında merak edilen sorulara ustalardan anlamlı cevaplar geldi. Deneyimli tiyatrocuların verdiği tavsiyeler, gençler için bir nevi akademide aldıkları eğitimleri de pekiştirdi.

CANLI PERFORMANS GENÇLERDEN ALKIŞ ALDI

Nasıl tanıştıklarını anlatan Cengiz Küçükayvaz ve Necmi Yapıcı, yer aldıkları ortak projelerde başlarına gelenleri gençlerle paylaştı. Reyting Hamdi programındaki tecrübelerini genç tiyatroculara aktaran ikili, beraber yaptıkları efektör gösterilerini de canlandırdı. Her hafta duayen isimlerin konuk olacağı program, tiyatronun incelikleriyle ustaların deneyimlerini genç tiyatroculara ulaştıracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı