Başakşehirli anne ve çocuklar bu merkezi çok sevdi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediyesi Anne Çocuk Merkezleri, birlikte keyifli vakit geçiren anne ve çocukların pek çok farklı konuda eğitim almasını sağlıyor. Merkezlerde özel kreş seviyesinde eğitim verildiğini belirten Başakşehirli anneler, tüm faaliyetlerin ücretsiz olmasından ve çocuklarının gelişiminden hayli memnun.

Başakşehirli anneler ve çocukları için hizmete açılan Anne Çocuk Merkezleri, kısa zamanda ilçe sakinlerinin beğenisini kazandı. Başakşehir Belediyesi'ne bağlı 8 bilgi evinde bulunan merkezlerde 12 uzman eğitmen eşliğinde annelere ve çocuklara Türkçe dil etkinliklerinden robotik kodlamaya, manevi değerlerden mutfak atölyeleri ve sanat etkinliklerine kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Şu ana kadar 889 anne ve çocuğunun eğitim aldığı merkezlerde annelerin çocuklarıyla olan iletişim becerilerinin geliştirilmesi de hedefleniyor.

Telefonuna gelen bir mesajla Anne Çocuk Merkezlerinden haberdar olduğunu söyleyen Kemuran Azizağoğlu, "Bilgi evlerini arayarak eğitimler hakkında detaylı bilgi sahibi oldum. Çocuğumla birlikte düzenli olarak eğitimlere katılmaya başladım. Böyle bir alana sahip olmak ve çocuğumun gelişimini görmek harika bir duygu. Belediyemiz bunu bizlere ücretsiz olarak sağlıyor. Diğer çocuklarımı özel kreşlere verdim ama hiçbirinde bu mutluluğu alamadım. Özel kreş düzeyinde eğitim veriliyor" diye konuştu.

"Eğitmenler kaliteli ve titizlikle seçilmiş"

Eğitimlere başvuru yaptığını ve kısa süre içerisinde dönüş aldığını söyleyen Elif Özdemir de, " Başakşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takıp ediyorum. Eğitmenlerimiz çok kaliteli ve titizlikle seçilmiş. Bu hizmetleri bizlere ücretsiz olarak sağladıkları için Başakşehir Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Okul öncesi eğitim almayan hiçbir çocuğumuz kalmasın"

Başakşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Akdoğan, Başakşehir Belediyesi'nin Anne ve Çocuk Merkezleri ile çok önemli bir hizmet yürüttüğünü söyledi. Merkezlerde çocuklara okul öncesi eğitimlerin uzman eğitmenler eşliğinde verildiğini belirten Akdoğan, "Eğitimler, bütün aşamalarıyla uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Başakşehir'imizde okul öncesi eğitim almayan hiçbir çocuğumuz kalmasın istiyoruz" dedi. - İSTANBUL