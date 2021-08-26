BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine gelen öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı.

BAŞAKŞEHİR'de tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine gelen öfkeli kadın ortalığı birbirine kattı. Kadın otomobille önce erkek arkadaşının çalıştığı dükkanın kepenklerine, ardından da erkek arkadaşına çarptı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Başakşehir'de sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde yaşandı. İddiaya göre, kadın daha önce tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine geldi. İkilinin tartışması burada da devam etti. Öfkeden deliye dönen kadın, ortalığı birbirine kattı. Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı. Duruma sinirlenen erkek arkadaşının kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı. Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞTI
BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞTI
BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞTI
BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Etrafındakiler baygınlık geçirdi! İşyerinde önce çatırdamalar başladı sonra bir anda büyük sesle çöktü
Etrafındakiler baygınlık geçirdi! İşyerinde önce çatırdamalar başladı sonra bir anda büyük sesle çöktü
Başakşehir'de iş yeri çöktü
Başakşehir'de iş yeri çöktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Burak Deniz Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Sergen Yalçın Enner Valencia Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BAŞAKŞEHİR'DE TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 10:15:54. #1.16#

title