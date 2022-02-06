Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralı - Haberler
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Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralı

AA - 3. Sayfa
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Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralı

Başakşehir'de tek şeride düşürülen yolda farklı yönlerden gelen iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 yolcu yaralanırken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde metro çalışması nedeniyle tek şeridin kapatıldığı yolda karşı yönlerden gelen iki İETT otobüsü çarpıştı.

KAZADA 6 YOLCU YARALANDI

Kazada otobüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralı

Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralı

AA / İbrahim Halil Aktürk - 3. Sayfa

Başakşehir, Metro, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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