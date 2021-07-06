Başakşehir'de geleceğin tiyatrocuları yetişiyor
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Başakşehir'de geleceğin tiyatrocuları yetişiyor

Başakşehir'de geleceğin tiyatrocuları yetişiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından düzenlenen Cengiz Küçükayvaz ile Oyunculuk Atölyesi'nde eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından düzenlenen Cengiz Küçükayvaz ile Oyunculuk Atölyesi'nde eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

Başakşehir Tiyatro Akademisi'nde tiyatro eğitim almaya devam eden öğrencilere yönelik düzenlenen "Cengiz Küçükayvaz ile Oyunculuk Atölyesi" tamamlandı. Usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz tarafından öğrencilere 20 oturumda oyunculuk alanında eğitim verildi. 4 hafta boyunca usta tiyatrocudan eğitim alma imkanı bulan 75 öğrenci, sertifika almaya hak kazandı.

"Başakşehirli gençler bir adım önde olsun"

Sertifikası törenine katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlere yönelik hizmetlere hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Başakşehirli gençlerin yaşıtlarından bir adım önde olmasını hedeflediklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Daha önceki buluşmalarımızda da söyledim; bize durmak yakışmaz. Tiyatronun yanı sıra diğer sanat dallarında da çalışmalara başladık. Başakşehirli gençlerimizin tüm etkinlik ve faaliyetlere rahat bir şekilde ulaşmasını istiyoruz. Bu kapsamda gençlerimizi usta sanatçılarımızla bir araya getiriyoruz. Başakşehirli gençlerimiz bir adım önde olsun diye birçok imkanı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin isteklerine çözüm üretiyoruz"

Gençlerle iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Kartoğlu, "Tiyatro hayatımızın bir parçası. Bunun devamlılığını sağlamamız için gençlerimize ulaşmamız gerekiyor. Gençlerimizle ne kadar iç içe olur, onların taleplerine karşılık verebilirsek o kadar hedeflerimize ulaşmış oluruz. Gençlerimiz tiyatroya daha rahat ulaşsın diye, okullarımıza tiyatro alanları oluşturduk. İllaki oyuncu olmanıza gerek yok, iyi bir izleyici de olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Hayata bakış açıları değişecek"

Başakşehir Belediyesi'nin her zaman gençlerin yanında olduğunu belirten usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz da, "Gençlerimiz tiyatro aracılığıyla kendilerini geliştirecek, öz güvenleri artacak, hayata bakış açıları farklı bir boyut kazanacak. Bu kapsamda Başakşehir Belediyesi gençlerin yanında olmaya devam ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir'de geleceğin tiyatrocuları yetişiyor
Başakşehir'de geleceğin tiyatrocuları yetişiyor
Başakşehir'de geleceğin tiyatrocuları yetişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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