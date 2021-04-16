Başakşehir'de Derviş Ağa Camii ibadete açıldı
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Başakşehir'de Derviş Ağa Camii ibadete açıldı

Başakşehir'de Derviş Ağa Camii ibadete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle yapılan Derviş Ağa Camii dualarla ibadete açıldı.

Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle yapılan Derviş Ağa Camii dualarla ibadete açıldı. Törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bereket ayı olan Ramazan'da yeni bir camiyi daha Başakşehir'imize kazandırıyoruz" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 2. Kısım Mahallesi'nde hayırsever Derviş Mehmet Solak'ın desteğiyle yapımı tamamlanan Derviş Ağa Camii'nin açılış törenine katıldı. Cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Başkan Kartoğlu, "Ramazan ayımızın ilk haftasında kıymetli bir eseri daha ibadete açıyoruz. Hayırsever Derviş Mehmet Solak Amcamızın desteğiyle yapımına vesile olduğumuz camimizde ilk cuma namazını da hep birlikte kılacağız" ifadesini kullandı.

"Derviş Ağa Camii'ne kavuştuk"

Başakşehir'in manevi atmosferini taçlandıracak olan Derviş Ağa Camii'nde aynı anda bin 500 kişinin ibadet edebileceğini belirten Başkan Kartoğlu, "Geçtiğimiz hafta Gülendam Hatun Camii'mizi ibadete açmış ve ilk cuma namazını hep birlikte kılmıştık. Bu hafta ise Derviş Ağa Camii'ni ibadete açmak nasip oldu. Bu kıymetli eserlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Açılış konuşmasının ardından dualar eşliğinde Derviş Ağa Camii ibadete açıldı. - İSTANBUL

Başakşehir'de Derviş Ağa Camii ibadete açıldı
Başakşehir'de Derviş Ağa Camii ibadete açıldı
Başakşehir'de Derviş Ağa Camii ibadete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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