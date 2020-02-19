Başakşehir'de biz bize okumaya engel yok

19.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:20

Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesinin "Biz Bize Okuyoruz" etkinliğinde aile terapisti Seyran Akdaş, Başakşehir'in engelsiz kitapseverleriyle bir araya geldi. Akdaş, engelsiz konuklarına Tolstoy'un "İnsan Ne ile Yaşar?" kitabını okudu.



Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki Kitap Kafe'de gerçekleştirilen etkinliğe Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay ile her yaştan görme engelli Başakşehirliler katıldı. Aile Terapisti Seyran Akdaş ve engelsiz vatandaşların karşılıklı esprileri ile etkinlikte keyifli anlar yaşandı.



Can kulağıyla dinlediler



Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay, sözlerine sohbet ve muhabbetin önemini anlatarak başlarken Aile Terapisti Seyran Akdaş da tek tek tanıştığı özel konuklarının okuma etkinliğinden beklentilerini dinledi. Sohbet devam ederken aile terapisti Seyran Akdaş, Rus klasikleri arasında yer alan, dünyaca ünlü yazar Tolstoy'un "İnsan Ne ile Yaşar?" isimli kitabından bölümler okudu. Akdaş'ı can kulağıyla dinleyen konuklar, etkilendikleri cümleleri yorumladı.



"Yardımlaşmak ve iyilik sadece maddi olmaz"



Aile Terapisti Seyran Akdaş, görme engelli bireylere yönelik böyle bir projede bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yardımlaşmak ve iyilik sadece maddi olmaz. Onların sosyal hayatta yer almaları ve kendilerini ifade etmeleri psikolojileri açısından çok değerli" diye konuştu.



"Bu tür etkinlikler öz güvenimizi artırıyor"



Biz bize okuma etkinliği katılımcılarından görme engelli öğrenci İsa Arduç, Başakşehir Belediyesi'nin engellilere verdiği değerden memnun olduklarını belirterek, "Bizleri bir araya getirdiği ve bize fırsat verdiği için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu başta olmak üzere BİZ projesi gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler bizim öz güvenimizi de artırıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA