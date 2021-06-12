Başakşehir'de binaların arasındaki bostan görenleri şaşırtıyor

Başakşehir'de binaların arasındaki bostan görenleri şaşırtıyor İstanbul'un ortasındaki bostan havadan görüntülendi İstanbul Başakşehir'de binaların ortasında kalan bostan, görenleri hayrete düşürüyor.

Başakşehir'de binaların arasındaki bostan görenleri şaşırtıyor

İstanbul'un ortasındaki bostan havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de binaların ortasında kalan bostan, görenleri hayrete düşürüyor. Şehir hayatının hareketliliğine karşı organik tarım faaliyetlerinin devam ettiği bostan havadan görüntülendi.

Boş arazi bulmanın adeta imkansız olduğu İstanbul Başakşehir'de binaların gölgesinde kalan bostan görenleri şaşkına çeviriyor. Şehrin ortasında kalan ve yeşilliği ile mest eden bostan, havadan görüntüsü ile kendine hayran bırakıyor. Binaların arasında kalan bu bostana, Sevim Gülcen ile eşi 13 yıldır sebze ve meyde ekerek organik tarım faaliyetlerini sürdürüyor.

"İnsanlara çok faydalı şeylerimiz var"

Alanı çok sevdiğini söyleyen 61 yaşındaki Sevim Gülcen, "Burası 13 yıldır var, ama ben 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Sefaköy'de de yaptım bu işi oradan buraya geldik. Bu bostanlıkta yeşillikle ilgili her şey var. İnsanlara çok faydalı şeylerimiz var. Domatesimiz, biberimiz her şey organik ve güzel. Ama bakması zor, eleman yok, çaresiziz. Birisini getiriyorsun bakmasını bilmiyor, zaten elektriğim de yok. Bazı günler sıcakta sıkıntı çekiyorum. Müşteri de bekliyorum, şükretmek lazım. Çocuklar var onlara bir şeyler yapıyorum ama iki kişi ne yapabilir ki. Orada malım toplanacak öyle duruyor" dedi.

"Yetiştirdiğim ürünlere çocuğum gibi bakıyorum"

Eşi ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Gülcen, "Arada günlükçü çağırıyoruz. Ama elektrik yok diye günlükçüler de gelmiyor. Dün akşam iki kişi geldi elektrik yok diye durmadı. Mecburuz burada durmaya başka yapacak işimiz yok. Burası gayet güzel yeşillik, temiz alan, mis gibi havası var. Yetiştirdiğim ürünlere çocuğum gibi bakıyorum. Çocuklarımdan üstün gibi geliyor. Toprağın içinde durunca canım sıkılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümeyye İnal