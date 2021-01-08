Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon tecrübelerini Şanlıurfa'da anlattı
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Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon tecrübelerini Şanlıurfa'da anlattı

08.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:29
Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon tecrübelerini Şanlıurfa'da anlattı

Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon alanındaki tecrübelerini yerel yönetimlerle paylaşmaya devam ediyor.

Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon alanındaki tecrübelerini yerel yönetimlerle paylaşmaya devam ediyor. Davet üzerine Şanlıurfa'ya giden Başakşehir Belediyesi heyeti, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, Bilgi İşlem Müdürü Bekir Selçuk Temel, Başakşehir İnovasyon ve Teknoloji Merkezi LivingLab yetkilileri ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Üyesi Orhan Öge, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine Şanlıurfa'ya gitti.

TEKNOLOJİ VE BİLİM YATIRIMLARI KONUŞULDU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindeki heyete Başakşehir Living Lab ve Dijitalleşen Toplumumuzda Yapay Zeka Belediyeciliği hakkında sunum yapıldı. Başakşehir Belediyesi'nin teknoloji ve inovasyon alanında yaptığı yatırımlar hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği Bilim Merkezi projesi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Aralık ayında üçüncüsü düzenlenen Bölgesel Living Lab Zirvesi 2020'ye ev sahip sahipliği yapan Başakşehir Beldiyesi'nin çalışmalarını Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yerinde incelemiş, yeni dünyanın kodlarının Başakşehir'de kurulduğuna dikkat çekmişti.


Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon tecrübelerini Şanlıurfa'da anlattı
Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon tecrübelerini Şanlıurfa'da anlattı
Başakşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyon tecrübelerini Şanlıurfa'da anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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