Başakşahir'de aniden bastıran kar ve tipi trafiği felç etti
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Başakşahir'de aniden bastıran kar ve tipi trafiği felç etti

15.02.2021 20:32 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:38
Başakşahir'de aniden bastıran kar ve tipi trafiği felç etti

ANİDEN bastıran kar yağışı ve tipi, Başakşehir D-100 karayolu Altınşehir Mevkii'nde trafiği durma noktasına getirdi.

ANİDEN bastıran kar yağışı ve tipi, Başakşehir D-100 karayolu Altınşehir Mevkii'nde trafiği durma noktasına getirdi. Araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, otobüsten inen yolcular yollarına yürüyerek devam etti. 

Başakşehir Olimpiyat Stadı bağlantı yolunda aniden bastıran kar yağışı ve tipi trafiği felç etti. D-100 karayolunda ilerleyemeyen sürücüler, saatlerdir beklediklerini söyledi. Otobüsteki bazı yolcular ise inerek, yollarına yürüyerek devam etti. 

"SAATLERDİR BURADAYIZSaatlerdir yolda olduğunu söyleyen Arif Yıldız, "Şu anda 2 buçuk saat oldu dolaşıyoruz. Aşağısı kapalı. Yukarısı kapalı. Bir türlü çıkamadık buradan. ya kaza var ileride ya da kar nedeniyle mahsur kaldık. Halkalı'dan geliyoruz aslında yakın bir nokta ama çok trafik var. Mecbur bekliyoruz ne yapalım. Daha da bekleyeceğiz gibi duruyor. Artık sabah mı gideriz gece yarısı mı gideriz bilinmez" dedi. Otobüsten inen bir yolcu ise, "Artık duramadım indim yürüyeceğim. Belki ileriden başka otobüse binerim. Saatlerdir buradayız. Yapacak başka bir şey yok" diye konuştu.


Başakşahir'de aniden bastıran kar ve tipi trafiği felç etti
Başakşahir'de aniden bastıran kar ve tipi trafiği felç etti
Başakşahir'de aniden bastıran kar ve tipi trafiği felç etti
Başakşahir'de aniden bastıran kar ve tipi trafiği felç etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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