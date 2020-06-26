Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunan şüphelinin cezası ev hapsine çevrildi Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlarda bulunan sanığın cezası ev hapsine çevrildi.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili çirkin paylaşımlar yapan V.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Avukatın itirazı üzerine tahliye edilen V.M.'ye ev hapsi cezası verildi.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda kişi destek verirken, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterildi.

16 HAZİRAN'DA TUTUKLANDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. gözaltına alındı. 16 Haziran günü adliyeye sevk edilen V.M. çıkarıldığı Sulh 3. Ceza Hakimliğince 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklandı.

EV HAPSİNDE KALACAK

V.M.'nin avukatının tutuklama kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, V.M. hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir gün sonra cezaevinden çıkan V.M. kararla ev hapsinde kalacak.