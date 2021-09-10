Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 13. bölüm saat kaçta? Baş Belası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baş Belası dizisi izlemek isteyen izleyiciler Baş Belası yeni bölüm ne zaman, Baş Belası 13. bölüm bugün var mı, Baş Belası son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar.

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BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Şebeke'nin çökertilmesinin ve suçluların yakalanmasının ardından rahat bir nefes almayı düşünen İpek ve Şahin'i zor bir cinayet vakası beklemektedir. Elde edilen ipuçları bir seri katille karşı karşıya oldukları izlenimini vermektedir. İkili bu vakayla uğraşırken, organize şube bir sorgulama için İpek'ten yardım ister. İpek'i çağıran Şahin'in akademiden eski arkadaşı çok da hoşlanmadığı baş komiser Aytuğ'dur. Çapkınlığıyla tanınan Aytuğ'un İpek'le yakınlaşma çabası Şahin'i kıskandırır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Diğer taraftan son videosuyla sosyal medyada olay yaratan Nazlı, gelen olumsuz bir yorumun peşine düşer. Bu konuda Yener'den yardım alacaktır. Ancak işler beklediği gibi gitmez ve kendini karakolda bulur. Diğer yanda aşklarını gizlilikle yaşayan Nermin ve Doruk, Mehmet tarafından görülürler. Doruk'u yanına çağıran Mehmet onu bir seçime zorlar. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aynalı cinayetler devam etmektedir. Katilin mesajlarının Şahin'i hedef aldığını düşünen İpek, olayın altında yatan sebebi bulmaya çalışırken katil Şahin'le iletişim kurar. Ekibe ve İpek'e haber vermeden katille buluşmaya giden Şahin içindeki karanlıkla sınanacağı bir sahnenin ortasında bulur kendini. Aynalı Katil, Şahin'e yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i sunar. Şahin, Bey'le birlikte Aynalı Katil'in elinde tutsakken İpek ve ekibi Şahin'i bulmak için canla başla uğraşmaktadır. İpek sonunda katilin kimliğini tespit ettiğinde bu sefer onu zorlu bir sınav beklemektedir. İpek ve Şahin seri cinayetler işleyen Aynalı Katil'i yakalayabilecek midir?