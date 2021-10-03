Bartınlılar Derneği'nde Adem Aydeniz güven tazeledi - Haberler
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Bartınlılar Derneği'nde Adem Aydeniz güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bartınlılar Derneği'nde Adem Aydeniz güven tazeledi

Bartın İli Yardımlaşma ve Kalınma Derneği 20. Olağan Genel Kurulu'nda Adem Aydeniz yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

ZONGULDAK (İHA) - Bartın İli Yardımlaşma ve Kalınma Derneği 20. Olağan Genel Kurulu'nda Adem Aydeniz yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Bartın İli Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği'nin 20'nci olağan genel kurulu tek liste ile gerçekleştirildi.11 Kişilik olan yönetim kurulunun 15 kişiye çıkarıldığı genel kurul sonucunda mevcut Başkan Adem Aydeniz yeniden dernek başkanlığına seçildi.

20. Olağan genel Kurulu'n divan başkanlığını Bartın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yıldız yaptı. Adem Aydeniz, "Dernek olarak zor günlerden geçtik. Allah'ın izni ile derneğimizi bir noktaya getirdik. Ama daha çok üyeye ve desteğe ihtiyacımız var. Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Derneğimizi ayakta tutmak için mücadele göstermeliyiz. Yoksa benim ve birkaç arkadaşımın gücü ile bir yere kadar gidebilir. Ne kadar çok destek ve üye o kadar güçlü bir derneğimiz olur. Destek azalırsa kapıya kilit vurmak zorunda kalırız. Bu nedenle tüm Bartınlı hemşerilerimi derneğimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Zonguldak'ta iller arasında tam yirmi bin Bartınlı sayısı ile öncü ve lideriz. Zonguldak - Bartın birlikteliğine, beraberliğine de güç vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kongrenin ardından derneğe katkılarından dolayı İlker Özübek ve Osman Tutkun'a plaket takdim edildi. Katkılarının devamı dileğinde bulunuldu.Kongre sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu ise şöyle:

"Adem Aydeniz, Adem Arabacı, Seyfi Özkaynak, Serhat Ergin, Ercan Çömlek, Celal Kara, Bilal Uğurlu, Bayram Selen, Musa Maskar, Mehmet Yıldız, Fatih Elekçi, Fikret Gülbal, Fikret Uzun, Derya Akbıyık, Ahmet Köse." - ZONGULDAK

Bartınlılar Derneği'nde Adem Aydeniz güven tazeledi

Bartınlılar Derneği'nde Adem Aydeniz güven tazeledi

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