Bartın Üniversitesinde "Genç Ofis" açılacak

07.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:00

Bartın Üniversitesi ile Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Kutlubey Kampüsüne "Genç Ofis" açılması yönünde protokol imzalandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitedeki imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında 57 madalyayla Türkiye birincisi olan üniversitede, sportif faaliyetlerle sosyal sorumluluk projelerine katılımı da artırmak istediklerini söyledi.

İmzaladıkları protokolle açılacak "Genç Ofis"te 127 milli sporcu ve Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle örnek projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Uzun, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirmenin yanında, onlara faydalı olacak uygulamalar geliştirerek, gönüllülük iklimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Rektör Uzun ve Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir tarafından imzalanan protokolle öğrenci ve üniversite personelinin sportif faaliyetlerle sosyal sorumluluk projelerine etkin katılımı amaçlanıyor.

Kaynak: AA