BARTIN KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKINA 10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE SEYİR TERASI
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BARTIN KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKINA 10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE SEYİR TERASI

TÜRKİYE'nin önemli milli parkları arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkının Bartın Ulus ilçesindeki Aşağıköy - Alpı seyir terası tamamlandıktan sonra hizmete açılacak.

22.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:39

TÜRKİYE'nin önemli milli parkları arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkının Bartın Ulus ilçesindeki Aşağıköy - Alpı seyir terası tamamlandıktan sonra hizmete açılacak. 10 metrelik yüksekliğindeki seyir kulesinden milli parkın manzarası 280 derecelik açı ile izlenebilecek.

Küre Dağları Milli Parkı, her mevsim doğal güzelliğiyle ziyaretçi çekiyor. 2000 yılında 'milli park' ilan edilen, 37 bin 753 hektarlık Küre Dağları Milli Parkı, 2012'de ise 'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip milli park ilan edildi. Milli park, ardından Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Milli parka, ayrıca geçen yıl haziran ayında 'Platin Yabanıl Sertifika Ödülü' verildi.

Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın Ulus ilçesinden araçla 3 km. sonra ulaşılabilen Aşağıköy köyünün zirvesindeki 20 dönümlük arazide Aşağıköy-Alpı seyir terasında yapılan çalışmalar 10 gün sonra tamamlanarak, turistlerin ziyaretine açılacak. 700 rakımda bulunan 10 metre yüksekliğindeki 3 katlı seyir terası toplam 150 metrekare olacak. Seyir terasının son katı ise kapalı alan olarak inşa ediliyor. Küre dağları milli parkını 280 derecelik açı ile izlenmesine olanak sağlayacak seyir terasının yanı sıra bölgeye ziyarete gelecek turistlerin çeşitli aktivitelerde kullanması için yağmurluklar, çeşmeler ve tuvaletlerde inşa ediliyor. Milli parkı ve çevre illerdeki zirvelerin görülmesini sağlayacak kuleden Drahna vadisi, büyük küre ve küçük küre geçişi görülebilecek. İçerisinde 150 metrelik yürüyüş yolunun da bulunduğu seyir terasının önümüzdeki günlerde milli parkı cazibe merkezi haline geleceği belirtildi.

'HERKESİ SEYİR KULEMİZE BEKLİYORUZ"

Seyir kulesinin milli parkı her açıdan seyredilmesine olanak tanıdığını söylediğini belirten Aşağıköy Köyü muhtarı Muzaffer Eyidenbilir, 'Burası köyümüzün yukarıköy mahallesindeki milli parklar sınırları içerisinde olan bir alanımızdır. Köyümüz milli parkın hemen yanıbaşındadır. Milli parkımızın muhteşem manzarasını izlemek için buraya 10 metre yüksekliğindeki seyir kulesi yapıldı. 10 sonra burası tamamlanarak, turizme açılacak. Seyir terasımızdan bütün her yeri görme imkanı olacak. Ben bütün herkesi köyümüze bu eşsiz manzaramızı izlemeye davet ediyorum. Bütün misafirlerimizi ağırlamaya köy olarak hazırız." dedi.

'BURASI YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK"

Ulus Köylerine Hizmet Götürme Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu, 'Küre dağları milli parkımızın sıcak noktalarından biri olan Aşağıköy köyünün zirvesine 10 metre yüksekliğinde bir seyir terası yapım işi 10 gün sonra tamamlanacak. 3 katlı seyir terasımız tamamlandığında milli parkımızın hemen hemen bütün alanları görülecek. Dernek olarak milli parkı sınırlarında bulunan ilçemize yapılacak yatırımlara gereken destekleri veriyoruz. Biz milli parkımızın ekoturizm konusunda gelişmesi için, doğaseverlerin buraya gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Seyir kulemiz tamamlanınca milli parkımızın yeni cazibe merkezi olacak. Kısacası milli parkımızın gelişmesinde bu kule seyir terasımız lokomotif olacaktır. Bu bizim için çok önemlidir. Bunda emeği geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Ak Parti Bartın Milletvekilimiz Yılmaz Tunç'a, Milli Parklar bölge müdürlüğümüz ile Ulus Belediye Başkanımız Hasan Hüseyin Uzun'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Seyir terası girişi

-Kule seyir terasının yapımı

-Kuleden milli parkın görüntüsü

-Kulenin yanındaki yağmurluklar

-Detay görüntüler

-Muhtar Muzaffer Eyidenbilir ile röp.

-Dernek Başkanı Satı Lütfi Okçu ile röp.

Süre: 5.34 Boyut: 177 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

BARTIN KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKINA 10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE SEYİR TERASI

Kaynak: DHA

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