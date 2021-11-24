Bartın'dan kısa kısa

BARTIN (AA) - Bartın'da kent genelinde mevsime uygun çiçek dikimi yapılıyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, şehri güzelleştirmek adına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle çalıştıklarını söyledi.

Belediye bünyesindeki serada yıl boyunca ilkbahar ve yaz mevsimlerinde üretimi yapılan 65 bin kadife, gazania, ateş, petunya, sardunya, yıldız ve begonya çiçeklerini toprakla buluşturduklarını aktaran Akın, şöyle konuştu:

"65 bin bitkinin yanı sıra kış aylarında dikimi gerçekleştirilmek üzere hercai menekşe, Çin karanfili, bellis, süs lahanası, calendula ve aslanağzı çiçek türleri olmak üzere toplam 60 bin adet bitkinin üretimi de gerçekleştirildi. Üretilen bu bitkilerin dikimiyle ilgili de çalışmalarımıza başladık. Kavşak ve yollardaki refüjlere, çay bahçeleri, çocuk parkları ile kent meydanlarındaki tüm yeşil alanları mevsime uygun bitkilerle daha güzel hale getiriyoruz. Bu çalışmalarda görev alan personelimize teşekkür ediyorum."

Bartın'da yol çalışmaları

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Cumhuriyet Mahallesi'nde sıcak asfalt ve yol düzenleme çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.

Başkan Cemal Akın, yazılı açıklamasında, yol bakım çalışmalarının Ardıç ve 426. Sokak'ta sürdürüldüğünü belirtti.

Sokak yollarında söküm yapıldığını aktaran Akın, "Çalışmanın tamamlanmasıyla yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında bakım gerçekleştirilecek. Altyapının tamamlanmasıyla üst yapı çalışmalarına geçilecek. Yol, sıcak asfaltla düzenlenerek vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak." ifadelerini kullandı.