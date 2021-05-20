Bartın'da yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
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Bartın'da yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Bartın'da yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bartın'da yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bartın Şehrinde Filistinli Öğrenciler Birliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen eyleme, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile Filistin, Suriye ve Iraklı öğrenciler katıldı.

Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan katılımcılar, tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan attı.

Birlik Başkanı olan Bartın Üniversitesi öğrencisi Ali Ahmed, 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinlilerin, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

Kudüs'ün, Mekke ve Medine'den sonra bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yaptığını, her inanç için bu mübarek coğrafyaya sahip çıkma zamanı olduğunu vurgulayan Ahmed, şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'deki masum Filistin halkına yaptığı terör ve zulmü kınamak için buradayız. Gazze'deki işgalcilerin işlediği suçları hiçbir onurlu insan kabul etmiyor, Gazze'de masumları savunmak için Müslüman olmanıza gerek yok, onların haklarını savunmak için sadece insan olmanız gerekiyor. Siyonistlerin işgal ettiği tüm topraklardan çekilmelerinin ve işgali yenmenin tek yolu direniş ve direniştir. Herkese sesleniyoruz, tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir."

Turhan Kalaycı da Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İslam alemi için kutsallığına işaret ederek, bu mücadelenin sadece Filistin'in değil insanlığın mücadelesi olduğunu söyledi.

Açıklamanın ardından, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bartın'da yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
Bartın'da yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
Bartın'da yabancı uyruklu öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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