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Bartın'da "Üniversitelerde Güvenli Eğitim Ortamı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

AA / Akif Yaman - Haberler | Güncel
Bartın'da

???????Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında "Üniversitelerde Güvenli Eğitim Ortamı Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

BARTIN (AA) - ??????? Bartın'da, Vali Sinan Güner başkanlığında "Üniversitelerde Güvenli Eğitim Ortamı Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2021-2022 akademik yılında Bartın Üniversitesi'nde eğitim-öğretim hizmetlerinin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla öncelikle barınma talebi olan öğrencilerin resmi ve özel yurtlara yönlendirilmesi, kayıtların tamamlanmasından sonra boş kalan zaruri kontenjanların serbest bırakılarak tam kapasiteye geçilmesi konuları görüşüldü.

Özel öğrenci yurtlarıyla koordinasyon sağlanmasının da kararlaştırıldığı toplantıda, gerektiğinde öğretmenevleri ve belediyelere ait tesislerisin kullanıma sunulması da kararlaştırıldı.

Barınma ile ilgili işlerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde resmi ve özel tarafların katılımıyla sürekli takip edilmesinin de karara bağlandığı toplantıda, okul giriş-çıkış saatlerinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla toplu taşıma ve benzeri araçların sayısının artırılması, üniversite yerleşkesi ile çevresindeki kafeterya, restoran ve benzeri yerlerin ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak denetimlerinin artırılması ve tüm emniyet tedbirlerinin alınması kararları alındı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yıldırım Özbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile ilgili kurum personeli katıldı.

AA / Akif Yaman - Son Dakika Haberleri
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