BARTIN'DA ULAŞIMI RAHATLATACAK YOL TAMAMLANDI

KARADENİZ sahil yolunun devamı niteliğindeki Bartın-Kurucaşile yolunun Göçgündemirci-Karaman köyü arasında 2 tüp tünel, 1 viyadük ile 5 köprünün bulunduğu 8 kilometrelik yol tamamlandı; yol, önümüzdeki günlerde ulaşıma açılacak.

KARADENİZ sahil yolunun devamı niteliğindeki Bartın-Kurucaşile yolunun Göçgündemirci-Karaman köyü arasında 2 tüp tünel, 1 viyadük ile 5 köprünün bulunduğu 8 kilometrelik yol tamamlandı; yol, önümüzdeki günlerde ulaşıma açılacak.

Bartın ile Kurucaşile ilçesi arasındaki Göçgündemirci ile Karaman köyleri arasında bin 600 metre uzunluğundaki Cumayanı tüneli ile 2 bin 350 metre uzunlundaki Dizlermezeci tüneli ve 1 viyadük ile 5 köprünün yapımı tamamlandı. 8 kilometrelik bölüm Haziran ayının ilk haftasında trafiğe açılacak. Karaman-Tekkeönü arasındaki 4 bin 600 metre uzunluğundaki 'T4' tüneli ile Tekkeönü-Kurucaşile arasındaki 3 bin 100 metre uzunluğundaki 'T5' tünelinde çalışmalar devam ediyor. Yolun tamamlanmasıyla 60 kilometrelik Bartın-Kurucaşile arasındaki yol 45 kilometreye düşürülerek, yaklaşık 1,5 saat süren mesafesinin 30 dakika düşeceği bildirildi.

'SÜRÜCÜLER YOL SAYESİNDE ÇOK RAHATLAYACAK'

Yolun tamamlandığı noktadaki Meydan Köyü Muhtarı Sefer Demir, 'Eski yolumuz çok dik yamaçlarla ve virajlarla doludur. Özellikle kış aylarında yollarda kaldık, yani çok çile çektik. Yol şu anda duble yol olarak bize kadar ulaştı. Yolun açılacak olması bizi çok mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı