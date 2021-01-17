Bartın'da nerede, ne gemisi battı? Bandıra ne demek? Batan gemi hangi ülkeye ait? İnkumu nerede?
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Bartın'da nerede, ne gemisi battı? Bandıra ne demek? Batan gemi hangi ülkeye ait? İnkumu nerede?

17.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:38
Bartın'da nerede, ne gemisi battı? Bandıra ne demek? Batan gemi hangi ülkeye ait? İnkumu nerede?

Son dakika Bartın'da Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığı açıklandı. Bartın Valisi Sinan Güner'in yaptığı açıklamada Rus bandıralı bir yük gemisi Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında battı. Peki gemi nerede battı, bandıralı ne demek, hangi ülkeye ait?

Son dakika! Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığını aktardı. Üç filikada mahsur kalan 12 mürettebatı kurtarma çalışması başlatılırken, 4 mürettebatın öldüğü, 6 kişinin de kurtarıldığı aktarıldı. 2 mürettebatın kurtarma çalışması devam ediyor.

BARTIN'DA NEREDE GEMİ BATTI? NE GEMİSİ BATTI?

Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada İnkumu açıklarında Rus bandıralı bir kuru yük gemisinin battığını aktardı. Üç filikada mahsur kalan 12 mürettebatı kurtarma çalışması başlatılırken, 4 mürettebatın öldüğü, 6 kişinin de kurtarıldığı aktarıldı. 2 mürettebatın kurtarma çalışması devam ediyor.

Bartın'ın İnkumu beldesi açıklarında bir geminin battığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Çevredeki gemilere yardımcı olunması için talimat verilirken, Karadeniz'de kötü hava şartları ve denizin dalgalı olması geminin bulunduğu bölgeye ulaşımı güçleştirdi.

BANDIRA NE DEMEK?

Bandıra; Bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak anlamına gelmektedir.

Bartın'da nerede, ne gemisi battı? Bandıra ne demek? Batan gemi hangi ülkeye ait? İnkumu nerede?

TDK'ya göre bandıra kelimesi "Bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak." ve "Yabancı devlet bayrağı" anlamlarına gelmektedir.

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