BARTIN'DA MAVİ BAYRAKLI SAHİLDE 13 CANKURTARAN GÖREVLENDİRİLDİ
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BARTIN'DA MAVİ BAYRAKLI SAHİLDE 13 CANKURTARAN GÖREVLENDİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'ın 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plajı İnkumu'nda bu yıl 13 cankurtaran 1 zodyak bot ve 1 jet ski ile görev yapmaya başladı.

BARTIN'ın 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plajı İnkumu'nda bu yıl 13 cankurtaran 1 zodyak bot ve 1 jet ski ile görev yapmaya başladı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İnkumu sahilinde boğulmalara karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Başkan Akın, bu yıl ilk kez mavi bayrak alan İnkum'da Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 13 cankurtaranın 2 zodyak bot ve 1 jet ski ile görev yapacağını belirtti. Hava koşullarına göre plaja gelenlerin uyarılacağını belirten Akın, Girişte çeken akıntının ne olduğunu anlatıyoruz. Yine ışıklı tabela ile denize girilip girilmeyeceğini anlatıyoruz. Bu bilgileri Bartın Belediyesi olarak Sahil Güvenlik'ten alıyoruz. Hava koşulları nedeniyle denize girilemeyeceği zamanlarda ise bütün hoparlörden bunun ilanlarını yapıyoruz. Bütün ekipmanlarımız moderndir. Cankurtaran arkadaşlarımız ehliyetli arkadaşlardır. Bu yıl 3 kilometrelik sahil boyunca aldığımız 3 ayrı mavi bayrağa yakışır şekilde görevimiz yapacağız. dedi.

Cemal Akın çeken akıntıya karşı broşürler hazırlattıklarını belirterek, 40 bin civarında bilgilendirme broşürleri basıldı. Onlar da dağıtılıyor. İnşallah bu yıl acı olaylarla karşılaşmayız burada. Gelecek misafirlerimizin tatil için beldemizde bütün güvenlik önlemini aldık. diye konuştu.

BARTIN'DA MAVİ BAYRAKLI SAHİLDE 13 CANKURTARAN GÖREVLENDİRİLDİ
BARTIN'DA MAVİ BAYRAKLI SAHİLDE 13 CANKURTARAN GÖREVLENDİRİLDİ
BARTIN'DA MAVİ BAYRAKLI SAHİLDE 13 CANKURTARAN GÖREVLENDİRİLDİ
BARTIN'DA MAVİ BAYRAKLI SAHİLDE 13 CANKURTARAN GÖREVLENDİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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