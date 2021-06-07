Bartın'da kurayla 19 damızlık manda dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bartın'da kurayla 19 damızlık manda dağıtıldı

Bartın'da kurayla 19 damızlık manda dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Akif Yaman - Haberler | Güncel

Bartın'da "Damızlık Erkek Manda Gençleştirme Projesi" kapsamında 19 damızlık manda kurayla sahiplerine teslim edildi.

Bartın'da "Damızlık Erkek Manda Gençleştirme Projesi" kapsamında 19 damızlık manda kurayla sahiplerine teslim edildi.

Akçamescit Hayvan Pazarı'nda düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, yerli manda varlığının ve yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması, manda sayısındaki hızlı azalışın önlenmesi amacıyla Bakanlık tarafından 2011'de "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Ülkesel Projesi"nin hayata geçirildiğini anımsattı.

Projenin ülke genelinde yürütülen en büyük ıslah projelerinden biri olduğunu ifade eden Önder, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda ilk olarak İl Müdürlüğümüz öncülüğünde ilimizde Bartın Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği kuruldu. Bunun ardından bakanlığımız koordinesinde Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği paydaşlığında ıslah projesi, 2013'te 1800 baş mandayla başladı. 2020 itibarıyla projede 4 bin 600 baş mandaya çıkılmıştır. Bakanlığımız tarafından Bartınlı manda yetiştiricilerine de 7,2 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu projeyle ilimiz mandacılığı et, süt ve döl verimleri bakımından ıslah edilerek kaliteli ve uygun damızlık kullanımıyla verim seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir."

Proje kapsamında 19 damızlık manda kurayla sahiplerine teslim edildi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Turan Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan Gül ile birlik üyeleri katıldı.

Bartın'da kurayla 19 damızlık manda dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın...
Son dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın...
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca...
Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Marmara Denizi Koruma Eylem Planı) Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bartın'da kurayla 19 damızlık manda dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 21:59:52. #1.13#

title