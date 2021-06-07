Bartın'da kurayla 19 damızlık manda dağıtıldı

Bartın'da "Damızlık Erkek Manda Gençleştirme Projesi" kapsamında 19 damızlık manda kurayla sahiplerine teslim edildi.

Bartın'da "Damızlık Erkek Manda Gençleştirme Projesi" kapsamında 19 damızlık manda kurayla sahiplerine teslim edildi.

Akçamescit Hayvan Pazarı'nda düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, yerli manda varlığının ve yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması, manda sayısındaki hızlı azalışın önlenmesi amacıyla Bakanlık tarafından 2011'de "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Ülkesel Projesi"nin hayata geçirildiğini anımsattı.

Projenin ülke genelinde yürütülen en büyük ıslah projelerinden biri olduğunu ifade eden Önder, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda ilk olarak İl Müdürlüğümüz öncülüğünde ilimizde Bartın Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği kuruldu. Bunun ardından bakanlığımız koordinesinde Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği paydaşlığında ıslah projesi, 2013'te 1800 baş mandayla başladı. 2020 itibarıyla projede 4 bin 600 baş mandaya çıkılmıştır. Bakanlığımız tarafından Bartınlı manda yetiştiricilerine de 7,2 milyon lira destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu projeyle ilimiz mandacılığı et, süt ve döl verimleri bakımından ıslah edilerek kaliteli ve uygun damızlık kullanımıyla verim seviyelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir."

Proje kapsamında 19 damızlık manda kurayla sahiplerine teslim edildi.

Törene, AK Parti İl Başkanı Turan Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hasan Gül ile birlik üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman