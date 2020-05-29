Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı
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Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadıBARTIN Valiliği, pandemi hastanesinde covid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı.

29.05.2020 23:50 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:56

Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

BARTIN Valiliği, pandemi hastanesinde covid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı. Bartın Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile pandemi hastanesinde covid-19 tanısıyla tedavi gören hasta kalmadığını açıkladı. Bartın Valiliği, koronvirüs nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, 'Bu saat itibarıyla, ilimiz pandemi hastanesinde Covid-19 tanısı ile tedavi gören hastamız kalmamıştır. 14 Mart tarihinden bu yana hastanede tedavi altında alınan toplam 135 vakadan 4'ü vefat etmiş, 131 hastamız da sıhhatle taburcu edilmiştir.' açıklamasında bulundu. Valilik 'kontrollü sosyal hayat' konusunda uyarıda bulunarak, şu açıklamada bulundu:

'Kontrollü sosyal hayat olarak nitelendirilen bu yeni dönemde, salgınla mücadelenin temel stratejisi, yasaklarla koruma değil, kişilerin kendilerini korumalarıdır. Rehavete kapılmadan ve şu 3 kavramı yeni hayatımıza rehber edinerek inşallah başarmaya devam edeceğiz. Maske, mesafe, hijyen. Lütfen kurallara uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Kendimizi ve başkalarını tehlikeye atmanın maddi ve manevi sonuçları olduğunu unutmayalım?

Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

Kaynak: DHA

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