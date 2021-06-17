Bartın'da İnkumu tatil beldesindeki işletmelerde Kovid-19 denetimi yapıldı
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Bartın'da İnkumu tatil beldesindeki işletmelerde Kovid-19 denetimi yapıldı

Bartın'da İnkumu tatil beldesindeki işletmelerde Kovid-19 denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da İnkumu tatil beldesindeki işletmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bartın'da İnkumu tatil beldesindeki işletmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde işletme sahipleri ve çalışanlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini hatırlattı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, salgınının kentte görüldüğü ilk günden itibaren sıkı önlemler aldıklarını belirterek, "Halkın mağdur olmaması adına gerçekleştirmiş olduğumuz denetimlerle oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalıştık. Bu zor süreci kurallara uyarak en kısa zamanda atlatacağımızı umuyorum. Kurallara uyan tüm esnafımıza teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum." şeklinde konuştu.

Temizlik görevlilerinin de dalgalarla kıyıya vuran çöpleri topladığını belirten akın, "Bu sene mavi bayrak kazandırdığımız İnkumu tatil beldemizde, halkımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için çalışmalarımızı büyük titizlik içinde sürdürüyoruz." dedi.

Bartın'da İnkumu tatil beldesindeki işletmelerde Kovid-19 denetimi yapıldı
Bartın'da İnkumu tatil beldesindeki işletmelerde Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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